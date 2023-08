Ljutiti Štimac: Nisam došao ovdje da bih lizao stražnjice!

Igor Štimac je početkom srpnja s Indijom obranio prvenstvo Južne Azije pa su se apetiti reprezentacije još malo povećali. U siječnju ih čeka Azijski kup u Katru, a uskoro će krenuti i azijske kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Štimac je već nekoliko puta opleo po tamošnjem savezu i dužnosnicima. Nije zadovoljan nekim stvarima, a za Indian Express opet je izrazio ljutnju.

- Nisam ovdje došao da bih lizao stražnjice! Došao sam reći istinu, došao sam pomoći. Ako želite moju pomoć, moram vam reći istinu. Možete se suočiti s njom, pomoći mi ili mi reći da nećete promijeniti ništa pa da idem kući. Ako je tako, ja ću otići kući sretan, a mi ćemo ostati prijatelji - rekao je Štimac.

'Dođite i recite mi gdje je problem!'

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Indijska Superliga igra se od rujna do ožujka, a klubovi za to vrijeme nisu obvezni puštati igrače. Azijske kvalifikacije za SP počinju u studenom pa je Štimčeva želja uigrati reprezentaciju na mini-turnirima u rujnu i listopadu. Problem je što klubovi ne žele pustiti igrače, a isti je slučaj i s Azijskim igrama.

- Imamo neke od najpametnijih ljudi svijeta u Indiji, a onda mi netko kaže da ne možemo prilagoditi nogometni kalendar kako bi osigurali da reprezentacija ima više vremena za pripremiti veliko natjecanje. Ili tu možda postoje neki drugi interesi? Nemam problem to reći, jer je to istina. Tko god me želi uvjeriti u suprotno, neka dođe i neka mi kaže gdje je problem - rekao je Štimac pa nastavio:

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Luka Stanzl

- Prvo da kažem, nikoga ne krivim zbog toga što su Azijske igre i Azijski kup bili pomicani zbog pandemije. Naravno da na to nitko nije mogao utjecati. Ali, moralo se razgovarati i naći načina da se ta natjecanja ne odvijaju dok je kod nas klupska sezona u punom jeku. Brine me to, jer druge zemlje nalaze rješenja da bi olakšali posao svojim reprezentacijama, a mi i dalje govorimo da to ne možemo učiniti - dodao je Štimac.