Ljutito priopćenje Varaždina: S nestrpljenjem čekamo Komisiju

Piše Luka Tunjić,
Slaven Belupo i Varaždin sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Veze s vezom nemaju, stvarno nemam snage za raspravu s njima. Komunikacija između njih uvijek se vodi na razini glupljeg, tako da nema smisla, komentirao je Samir Toplak

U drugom kolu HNL-a snage su odmjerili nogometaši Slaven Belupa Varaždina. Momčad Nikole Šafarića ostala je s desetoricom nakon samo 21 minute igre zbog crvenog kartona Antonija Boršića. Isključenju je prethodila maratonska VAR provjera u trajanju od čak pet minuta, a gosti su vidljivo bili nezadovoljni.

Bek Varaždina uklizao je i koljenima udario protivnika, jedno je završilo u prsima, a drugim je pogodio braniča "farmaceuta" u glavu. Stoper Slavena u bolovima je ostao ležati na tlu dok mu je liječnička služba pohitala pružiti pomoć.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Uključila se i VAR soba te Strukanu sugerirala da je potencijalno riječ o izravnom crvenom kartonu za Boršića, s čime se glavni sudac i složio nakon opsežne analize. Nezadovoljni odlukom, Varaždinci su objavili poruku na društvenim mrežama.

- S nestrpljenjem iščekujemo objašnjenja Komisije nogometnih sudaca HNS-a današnjih, u najmanju ruku dvojbenih, odluka sudaca, koje su, bez sumnje, direktno usmjerile tijek utakmice… - napisali su iz Varaždina.

U komentarima se javio i Samir Toplak, koji je bio prilično oštar.

- Veze s vezom nemaju, stvarno nemam snage za raspravu s njima. Komunikacija između njih uvijek se vodi na razini glupljeg, tako da nema smisla. Crveni karton nema veze s vezom - napisao je.

