Lokomotiva dovela pojačanja u obrani: Karačić na posudbi iz Hajduka, tu je i bivši dinamovac

Lokomotiva je nakon šokantnog poraza od Rudeša 4-1 dodala gasa što se tiče pojačanja te su u klub s Kajzerice stigla dva nova igrača. Na posudbu iz Hajduka stigao je povratnik Fran Karačić (30), a u obranu je stigao i Jakov Gurlica (22). Lokosi u prva četiri kola imaju dvije pobjede (Istra i Gorica) te dva poraza (Osijek i Rudeš).

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rudeš - Lokomotiva 4-1

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Za Karačića je ovo povratak u dobro poznato okruženje. U Lokomotivu je prvi put stigao još 2012. godine iz Kustošije kao kadet, a za prvu momčad debitirao je 2015. godine. Tijekom sljedećih pet godina na Kajzerici izgradio se u jednog od važnih igrača lokosa. U tom prvom periodu imao je 140 nastupa u HNL-u i Kupu, uz još tri nastupa u kvalifikacijama za Uefina natjecanja, te postigao ukupno devet golova.

- Zadovoljan sam, uspjeli smo dogovoriti moj povratak u Lokomotivu. Drago mi je i dat ću sve od sebe da maksimalno pomognem ekipi. Svašta pamtim iz tog dugog perioda kad sam bio ovdje, možda se najradije sjetim finala Kupa kad smo bili drugi. Lokomotiva niže dobre rezultate svake sezone, ali uvijek treba težiti boljem. Klub je uvijek negdje oko petog mjesta prema gore, ako bismo uspjeli ući u borbu za Europu to bi bilo odlično. Nadam se da ću i ja, kao ostali suigrači koji su takozvani senatori, pomoći mladim igračima da se razvijaju i da naprave iskorak u karijeri - rekao je Karačić po potpisu ugovora.

Gurlica je rođen 2004. godine, a nogometno je odrastao u školi Dinama. U seniorskoj karijeri nastupao je za Dinamo, slovenski Bravo, Goricu i Vukovar 1991, za koji je prošle sezone nastupao u HNL-u. Ukupno je u HNL-u odigrao 35 utakmica, dok je u Hrvatskom kupu odigrao 4 utakmice. Bio je član momčadi Dinama u sezoni 2022/23. s kojom je osvojio naslova prvaka.

- Veliko mi je zadovoljstvo biti dio Lokomotive. Smatram da je klub jako dobar za razvoj mladih igrača, mislim da mogu postići puno i ja osobno, ali i cijela momčad. Želim iz utakmice u utakmicu da budemo sve bolji i ostvarimo što bolji rezultat na kraju sezone. Dosta igrača znam od ranije jer sam igrao s njima, protiv većine sam igrao dok sam bio u protivničkim ekipama. Trener Jelavić daje povjerenje mladim igračima koji to zasluže i mislim da je to najpoštenije. Ako netko radi i zalaže se, njegov trud se isplati i dobit će potrebnu minutažu. To je najbitnije. Veselim se utakmicama pred nama - rekao je Gurlica nakon odrađenog prvog treninga s ekipom.