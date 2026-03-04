Obavijesti

LAKŠE SE DIŠE NA KAJZERICI

Lokomotiva ima petoricu igrača s čak 577 nastupa za Dinamo... A za modre su igrala još dvojica

Piše Hrvoje Tironi,
Lokomotiva ima petoricu igrača s čak 577 nastupa za Dinamo... A za modre su igrala još dvojica
London: Susret Arsenala i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Domagoj Antolić plavi je dres oblačio 172, Leandro Sigali 128, a Marko Rog 102 puta. No tu su još Mario Šitum (90) i Marin Leovac (85), sasvim dovoljno da se na Kajzerici više ne priča o prvoligaškom statusu

Na Kajzerici se sad lakše diše. Tri domaće pobjede (Vukovar 2-1, Gorica 3-0, Osijek 3-1) u proljetnom dijelu sezone gurnule su Lokomotivu prema sredini HNL-a, pa Nikici Jelaviću i njegovu stožeru više ne "gori pod petama". Lokomotiva igra dobar, otvoren i atraktivan nogomet, a Božidar Šikić svom je treneru omogućio i nekoliko iskusnih pojačanja, dokazanu kvalitetu za mirnu završnicu prvenstva.

Golovi Lokomotiva-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Leon Belcar (24) stigao je iz Varaždina, a iz Italije se na Kajzericu preselio Marko Rog (30). Jelavić je u njima dobio dva jaka pojačanja, a stigli su još Dimitrije Kamenović (25) i Ibrahim Sabra (20). Trener Lokomotive sad u svojem kadru ima dovoljno kvalitete i iskustva za mirnu završnicu sezone.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Uostalom, petorica “lokosa” su kroz svoje karijere čak 577 puta branili boje Dinama. Domagoj Antolić plavi je dres oblačio 172, Leandro Sigali 128, a Marko Rog 102 puta. No tu su još Mario Šitum (90) i Marin Leovac (85), sasvim dovoljno da se na Kajzerici više ne priča o prvoligaškom statusu.

