Lokos Jakić: Pa suparnici u Ligi prvaka i nisu baš tako zahtjevni

Uz Sammira i Budimira postao sam 50 posto bolji igrač, a i ako nas par ode Lokomotiva će biti konkurentna. Pronaći će nove kvalitetne igrače, koji će se brzo uklopiti u Tomićev sistem, kaže Jakić

<p>Nije bilo svejedno treneru Lokomotive <strong>Goranu Tomiću</strong> (43) kad je čuo da veznjaka <strong>Kristijana Jakića</strong> (23) muči rame. Ipak, nije toliko strašno.</p><p>- Bio sam na snimanju, ali sve je OK, hvala Bogu. Dva dana pauze i kao nov sam. <strong>Nagradio </strong>nas je malo i trener za to drugo mjesto, dao nam je slobodno do utorka - kazao nam je kroz smijeh Jakić.</p><h2>Pogledaj video: Lokosi slave drugo mjesto</h2><p>Ovaj veznjak ponajveće je otkriće sezone, konačno je sazrio i spreman je za veće domete. U pobjedi nad Osijekom (2-1) postigao je gol i odveo svoju momčad do drugog mjesta i najboljeg plasmana u klupskoj povijesti.</p><p>- Ta utakmica protiv Osijeka bila je <strong>najteža </strong>i najzahtjevnija u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ljudi godinu i pol dana nisu izgubili na svom terenu, imaju strašan budžet... - nahvalio je Jakić Osječane pa dodao:</p><p>- Sad nas čeka finale Kupa, bit će to još zahtjevnija utakmica od ove. Što bi mi bilo draže? Drugo mjesto ili Kup? <strong>Definitivno </strong>Kup! Trofej je trofej, nema ljepšeg osjećaja od toga da ga podigneš. Bio bi to prvi trofej u povijesti kluba. Odradili smo sjajnu sezonu, definitivno će nas se ljudi sjećati, a s osvajanjem Kupa napravili bismo i korak više.</p><h2>'Protivnici u LP-u nisu toliko zahtjevni'</h2><p>Lokomotivu ubrzo čekaju u kvalifikacije za Ligu prvaka. Mogući protivnici su <strong>Bešiktaš</strong>, Plzen i Rapid Beč.</p><p>- Vidio sam protivnike i mogu kazati da nisu toliko zahtjevni. Gledajte, igra se na jednu utakmicu i tu je sve moguće. Lokomotiva će se prvi put naći u Ligi prvaka, bit ćemo nepoznanica svima, a i većina naših igrača nikad nije igrala europska natjecanja. Bit ćemo motiviraniji od tih moćnijih klubova. Igrat će se bez gledatelja i tu vidim našu prednost - uvjerava Imoćanin. </p><p>Ipak, postoji bojazan da Lokosi neće biti <strong>konkurentni </strong>u LP-u. Razlog? Uzuni je već sve dogovorio s Ferencvarošom, Karačić i Kastrati još su zimus potpisali za Dinamo, a prije nekoliko dana to je učinio i sam Jakić.</p><p>- Ma i ako nas par ode Lokomotiva će biti konkurentna. Pronaći će se neki novi, jako kvalitetni igrači, koji će se brzo uklopiti u Tomićev sistem. I na početku ove sezone su bili skeptični oko naših mogućnosti. Izgubili smo prve tri utakmice, počelo se pisati da ćemo se boriti za ostanak, a kad ono... Ma, nisu nam vjerovali ni do utakmice s Osijekom, ali pokazali smo svima po tko zna koji put. Strašno smo karakterna momčad.</p><p>Zanimalo nas je je li Kristijan mislima već u Dinamu.</p><p>- Da vam budem iskren, nisam još toliko razmišljao o Dinamu. Nisam odradio još svoje u Lokomotivi, nakon finala Kupa ću se okrenuti novim izazovima. Sad mi je lakše igrati, kad znam da sam osigurao transfer. Zna se što se od igrača očekuje u Dinamu, idem prvo uzeti ovaj Kup.</p><p>Dinamo je sad krcat Dalmatincima. Tu je Šibenčanin Ademi, Skradinjanin Đira, Metkovčani Ćuže i Petković, Solinjanin Moro, Splićanin Zagorac...</p><p>- Valjda će me prihvatiti - smije se simpatični Jakić.</p><p>Slavlje nakon pobjede nad Osijekom poveo je kapetan Lokomotive <strong>Denis Kolinger</strong>.</p><p>- Slavili smo u busu, puštali smo ove naše domaće. <strong>Magazin</strong>, Vesna Pisarović i tako, baš je bila opuštena atmosfera, ali nije slavlje predugo trajalo, misli su na finalu Kupa. </p><p>Ivo Grbić kazao nam je da je utjecaj Gorana Tomića u svlačionici golem, šibenski trener ne dopušta igračima da polete previsoko. Jakić smatra da u tome pomažu i iskusniji igrači.</p><p>- Vjerujte mi, kad su ljetos došli Budimir i Sammir, postao sam 50 posto bolji igrač. Daju savjete, guraju nas mlađe prema naprijed. Samo naprijed i ofenzivno, uđe ti to u glavu. Pomažu nam puno svojim iskustvom, pa čak i inozemnim. To su igrači za poželjeti, vole nas mlađe, nema tu ni trunke ljubomore ili zavisti. Velika su mi motivacija - završio je skromni veznjak. </p><h2>Brojke Kristijana Jakića</h2>