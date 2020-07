U Osijeku grme: Opet smo teško oštećeni! I nije nas iznenadilo...

Gledali smo snimke i sve se jasno vidi. Penal (nakon starta na Pilja, nap. a.) je bio čist, ali nažalost bilo je za očekivati da nam se nešto ovako dogodi, rekao nam je Alen Petrović

<p>Osijek je, reći će navijači, zbog sudaca i VAR-a ostao i bez Kupa i bez Lige prvaka.</p><p>S druge strane, činjenica je da je na polufinalu Kupa sudac više zakinuo Osijek, ali griješio je i u osječku korist, a povici nakon odlučujuće utakmice za Ligu prvaka i poraza od Lokomotive 2-1 usmjereni su na penal iz kojeg bi Osijek možda poveo 2-1. Ali do kraja su lokosi zabili gol, a 2-2 Osijeku ne bi bilo dovoljno, u Ligu prvaka išla bi Rijeka...</p><p><strong>VIDEO: Pogledajte nerede nakon utakmice</strong></p><p>No, odnosi na relaciji Osijek - HNS jako su zahladili. Burno su u gradu na Dravi dočekali odluku da navijači ne smiju na utakmicu, dopredsjednik HNS-a <strong>Ante Vučemilović Šimunović</strong> demonstrativno je napustio sjednicu Izvršnog odbora, Kohorta je dobar dio utakmice više vrijeđala Šukera i HNS nego navijala za Osijek, a i dan nakon poraza sportski direktor <strong>Alen Petrović</strong> nam je rekao:</p><p>- Opet smo oštećeni, gledali smo snimke i sve se jasno vidi. Penal (nakon starta na Pilja, nap. a.) je bio čist, ali nažalost bilo je za očekivati da nam se nešto ovako dogodi. Doista, ništa neočekivano da smo opet teško oštećeni. Sve je to već viđeni folklor kad je Osijek u pitanju. Pilj je udaren, penal je bio i to je činjenica. Nije nas iznenadilo što smo opet oštećeni.</p><p>O bliskoj budućnosti Osijeka, transferima igrača, Europskoj ligi, pa i huliganskim neredima nakon utakmice nije htio govoriti:</p><p>- Ne želim komentirati ništa osim penala...</p><p>U našoj anketi 67 posto čitatelja smatra da je sudac trebao dosuditi penal za Osijek, a 33 posto da nije bio kazneni udarac.</p><p>Trener <strong>Ivica Kulešević</strong>, pak, nakon prvog domaćeg poraza Osijeka u godinu i pol dana govorio je samo o svojoj momčadi i nije tražio alibije:</p><p>- Imali smo dvije meč lopte, onu u Varaždinu nismo iskoristili, a ni ovu danas. Sportska sreća nam je okrenula leđa iz nekog razloga, nemam što zamjeriti igračima. Bile su nam i teške noge u drugom dijelu iako smo bili blizu drugog gola, čestitam Lokomotivi i želim im puno sreće u finalu Kupa - kazao je Kulešević pa za kraj poručio:</p><p>- Nova sezona će biti specifična i jako zanimljiva, pauza je prekratka, bit će zanimljivo vidjeti u kakvom ćemo stanju krenuti u sljedeću sezonu.</p>