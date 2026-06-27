'Lokosi' po žezi pobijedili Varaždince: Pala dva autogola

Prošlosezonski ljuti konkurenti, Lokomotiva i Varaždin danas u prijepodnevnim satima odigrali su prijateljski susret u sklopu priprema oba prvoligaša. Slavili su 'lokosi' s 2-1.

Prošle sezone Varaždinci su stigli do povijesnog 3. mjesta s 54 osvojena boda, bod manje imala je četvrtoplasirana Rijeka, dok je Lokomotiva sezonu završila 5. mjestu s 44 osvojena boda.

Na Kajzerici po žezi prvi su poveli nogometaši Nikice Jelavića u 16. minuti autogolom Mladenovskog. U drugom dijelu izjednačili su Varaždinci također autogolom Godeca. Pobjedu je 'lokosima donio Bošković iz kaznenog udarca u 89. minuti.

Varaždincima idući tjedan slijede dvije prijateljske utakmice igraju u Varaždinu rumunjskog Voluntarija u 2. srpnja, a zatim dva dana kasnije protiv CSKA Sofije.