Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJATELJSKA UTAKMICA

'Lokosi' po žezi pobijedili Varaždince: Pala dva autogola

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
'Lokosi' po žezi pobijedili Varaždince: Pala dva autogola
Foto: NK Varaždin/Facebook

Prošle sezone Varaždinci su stigli do povijesnog 3. mjesta, dok je Lokomotiva završila kao petoplasirana

Admiral

Prošlosezonski ljuti konkurenti, Lokomotiva i Varaždin danas u prijepodnevnim satima odigrali su prijateljski susret u sklopu priprema oba prvoligaša. Slavili su 'lokosi' s 2-1. 

Prošle sezone Varaždinci su stigli do povijesnog 3. mjesta s 54 osvojena boda, bod manje imala je četvrtoplasirana Rijeka, dok je Lokomotiva sezonu završila 5. mjestu s 44 osvojena boda. 

Na Kajzerici po žezi prvi su poveli nogometaši Nikice Jelavića u 16. minuti autogolom Mladenovskog. U drugom dijelu izjednačili su Varaždinci također autogolom Godeca. Pobjedu je 'lokosima donio Bošković iz kaznenog udarca u 89. minuti. 

Varaždincima idući tjedan slijede dvije prijateljske utakmice igraju u Varaždinu rumunjskog Voluntarija u 2. srpnja, a zatim dva dana kasnije protiv CSKA Sofije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026