Lokosi pobjegli Hajduku na tri boda i zasjeli na drugo mjesto! Slaven lakoćom dobio Istru...

Lokomotiva je dominirala veći dio susreta i posve zasluženo je stigla do bodova. No, prvu veliku priliku imali su gosti u 28. minuti nakon što je Novoselac pucao glavom, a Kolinger skinuo s linije...

<p>U susretu 32. kola Prve HNL <strong>Lokomotiva je pobijedila Varaždin</strong> sa 2-0 ostvarivši važnu pobjedu u borbi za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.</p><p>Lokomotiva je ovom pobjedom barem privremeno preuzela drugu poziciju s tri boda više od Hajduka kojeg večeras očekuje neugodno gostovanje u Gorici.</p><p>Golove za 'lokose' zabili su<strong> Indrit Tuci</strong> (45+2) i <strong>Kristijan Jakić</strong> (85).</p><p>Lokomotiva je dominirala veći dio susreta i posve zasluženo je stigla do bodova. No, prvu veliku priliku imali su gosti u 28. minuti nakon što je Novoselac pucao glavom nakon kornera, no Kolinger je 'počistio' s gol linije. Lokomotiva je uzvratila u 39. minuti. Tolić je iz slobodnog udarca pogodio vratnicu, a u nastavku akcije Tuci je promašio prazan gol.</p><p>Albanac se iskupio u posljednjim trenucima prvog dijela zabivši za 1-0. Tolić je sjajno prošao po desnoj strani, ubacivši pred vrata gdje se najbolje snašao 19-godišnji albanski napadač.</p><p>Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Lokomotiva je razriješila u 85. minuti kada je Jakić zabio za 2-0. U posljednjim trenucima susreta pogodak je zabio i najbolji igrač utakmice Tolić, ali je gol poništen zbog zaleđa.</p><p>U drugom susretu<strong> Slaven Belupo </strong>je pobijedio<strong> Istru 1961 </strong>sa 3-0, a sve je bilo gotovo u prvih pola sata. Zidrum je u 13. minuti zabio za 1-0, Krstanović je u 25. minuti povisio na 2-0, a samo dvije minute kasnije Suarez je zabio i treći pogodak za "Farmaceute".</p><p>Večeras se još sastaju Gorica i Hajduk, dok će u srijedu snage odmjeriti Inter - Dinamo, te Osijek - Rijeka.</p><p>Na ljestvici vodi Dinamo sa 73 boda, Lokomotiva je druga sa 57 bodova, Hajduk ima 54, Osijek 53, a Rijeka 52 boda. Zadnja dva mjesta drže Istra 1961 sa 23 i Inter sa 17 bodova.</p>