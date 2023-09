Lončarević o huliganima: Ovo je napad na državu, dajte ime tog čovjeka koji je napravio nered

Legendarni HNL trener Ilija Lončarević (78), koji je nešto manje od godinu dana u mirovini nakon odlaska iz Kustošije, osvrnuo se na zbivanja oko hrvatske nogometne reprezentacije gostujući u emisiji Sport nedjeljom.

Podsjetimo, "vatreni" su u iščekivanju Uefine kazne zbog pojavljivanja ustaške zastave na Rujevici tijekom utakmice protiv Latvije, kao i tučnjave huligana na gostovanju u Armeniji.

- Vlast prema segmentima društva treba kontinuirano raditi reda bez obzira na to o komu se radi, o kojem dijelu društva, stadionu, klubu i tako dalje. Zašto to nije riješeno u Rijeci, zašto je Livaja otišao s okupljanja reprezentacije? Otišao je jer mu nitko iz reprezentacije nije priskočio u pomoć. Zašto to nije definitivno riješeno? Zašto nisu drugi dan riješene sankcije prema istom Livaji na finalu Kupa? To se sve baca pod tepih i ide vrijeme. Kad vrijeme prođe, onda dobijemo ovo što dobijemo. Onda imamo ljude koji su protiv uspjeha reprezentacije i to traje godinama - rekao je Lončarević.

Trojica muškaraca iz okolice Čakovca, čiji je identitet otkriven u međuvremenu, unijela su ustašku zastavu na stadion. Tvrdili su kako nisu znali da je zabranjena i da su pitali zaštitara trebaju li je razviti, a on je rekao da ne. Sad mnogi strahuju da će Hrvatska, s obzirom na to da je pod uvjetnom, Tursku ugostiti pred praznim tribinama Opus Arene 12. listopada.

- Ovo je zapravo napad na državu i cijeli narod. Pustite sad što ćemo protiv Turaka igrati na praznom stadionu, to je najmanji problem. Ovo je nastavak nečega što naša vlast dozvoljava godinama, da na nas bacaju krimen ustaštva, nacionalizma, Gestapoa, ne znam čega - rekao je Lončarević i dodao:

- Daj ime i prezime konačno, da znamo tko je i što je. U čemu je problem? Kad smo već kod toga, zašto nema imena i prezimena čovjeka koji je vrijeđao Livaju u Rijeci, koji je napravio uvjetno rečeno nered u reprezentaciji? Ne razumijem to.