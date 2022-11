Lopta kojom je Maradona zabio najpoznatiji gol prodana je za vrtoglavnih 17 milijuna kuna

Lopta s kojom je legendarni Diego Maradona postigao gol popularno nazvan 'božja ruka' prodana je na dražbi za vrtoglavi iznos od čak 17 milijuna kuna. Loptu je prodao sudac Ali Bin Nasser (82), bivši nogometni sudac koji je propustio dosuditi ruku u jednom od najpopularnijih golova svih vremena.

Adidas lopta stara 36 godina prodana je u Londonu za dva milijuna funti u srijedu. Nasser smatra da je došlo pravo vrijeme da loptu podijeli s ostatkom svijeta, a svakako je vrlo dobro zaradio na njoj.

Legendarni gol desio se u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986. godine između Engleske i Argentine. Utakmica je završila s rezultatom od 2-1 za Argentinu, koja je na kraju i osvojila zlato na Mundijalu. Maradona je postigao oba gola protiv Engleske, a oba su jednako legendarna, s obzirom na to da je drugi gol koji je zabio na utakmici popularno nazvan 'golom stoljeća'.

- Nisam jasno mogao vidjeti loptu. Dvojica igrača, Shilton i Maradona, bili su leđima okrenuti prema meni. Prema uputama Fife uoči prvenstva, pitao sam pomoćnog suca za potvrdu pogotka. On je došao do polovice terena pokazujući da je gol pravilan. Na kraju utakmice trener Engleske Bobby Robson došao je do mene i rekao, 'Obavio si dobar posao, ali pomoćni sudac je neodgovoran' - rekao je Bin Nasser uoči dražbe na kojoj je prodao legendarnu loptu.

Prije nekoliko mjeseci prodan je i Maradonin dres koji je nosio u istoj utakmici protiv Engleske za čak 9.3 milijuna dolara.

