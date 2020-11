- U Juventus sam do\u0161ao u sezoni 2012/2013. Bio mi je prvi dan, uzeo sam kavicu pa nakon toga oti\u0161ao na WC. Pitao sam se gdje su svi, bilo mi je to malo \u010dudno a onda sam ih na toaletu na\u0161ao 10-12. Ispijali su kave i pu\u0161ili. Odu\u0161evio sam se i odmah si rekao: 'Ovdje \u0107e\u0161 u\u017eivati' - kazao je Bendtner pa dodao:

<p>Bivši danski nogometni reprezentativac<strong> Nicklas Bendtner </strong>(32) već je u igračkoj mirovini. Daleko je od nogometa, uživa u životu i zarađenom novcu. Medijima je zbog svog raskalašenog života uvijek bio zanimljiv.</p><p>Najbolje godine proveo je u Arsenalu, ali je skrenuo s puta, upao u i golgetersku krizu pa su mu zbog brojnih promašaja i loših igara prišili nadimak "lord". Za BBC se prisjetio nekih dogodovština iz karijere.</p><p>- U Juventus sam došao u sezoni 2012/2013. Bio mi je prvi dan, uzeo sam kavicu pa nakon toga otišao na WC. Pitao sam se gdje su svi, bilo mi je to malo čudno a onda sam ih na toaletu našao 10-12. Ispijali su kave i pušili. Oduševio sam se i odmah si rekao: 'Ovdje ćeš uživati' - kazao je Bendtner pa dodao:</p><p>- Među njima su bili Gianluigi Buffon i Andrea Pirlo. Tko im je što mogao prigovoriti? Ako pogledate njihove karijere i vidite koliko su profesionalni. Nitko im nije smio ništa reći zbog pokoje cigarete. U britanskom nogometu drugačije gledaju na pušenje. Sjećam se koliko su napadali zbog toga Marija Balotellija i Jacka Wilsherea, samo zbog slika s cigaretom.</p><h2>'Dotaknuo sam dno'</h2><p>U svojoj autobiografiji , objavljenoj prošle godine, koja se sada objavljuje u časopisu The Guardian, Bendtner žali što je upropastio obećavajuću karijeru i daje osvrt na trenutke kad je dotaknuo dno.</p><p>- Previše sam pijan da bih sjedio za stolom - piše uz pomoć danskog novinara o posjetu kockarnici, kad je s 23 godine već bio međunarodno poznat nogometaš.</p><p>- Prokockao sam 400.000 funti za 90 minuta, novca nemam, izložio sam svoj račun. Bankrotirao sam ako se moja sreća ne promijeni. Uspijevam, teturajući, doći do kupaonice, oprati lice. Tražim bankomat i dobio sam još 30.000 funti da nastavim igrati - prisjeća se anegdota s početka karijere.</p><p>Sa 30 godina Bendtner je izostavljen iz danske momčadi za Svjetsko prvenstvo 2018. godine pa se prisjetio kako je taj ishod utjecao na njega: </p><p>- Osjećao sam se kao u*rano, plačući. Volio bih se vratiti u prošlost i udariti čekićem tog mladića po glavi. Neka shvati priliku koju je imao, da se morao brinuti o nečemu posebnom - sjeća se nostalgično.</p><p>Popularni "lord"<strong> </strong>je tijekom svoje karijere postao predmetom poruge među nogometnim fanaticima pa su tako poznate fore po društvenim mrežama kako je zabio više golova od Messija na Europskim prvenstvima.</p><p> </p>