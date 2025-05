Loris Majcan i ove godine vozi slavnu utrku Isle of Man TT. U Zagrebu održao predstavljanje

Hrvatski motociklist Loris Majcan i ove će se godine natjecati na slavnoj utrci Isle of Man TT, jednom od najzahtjevnijih i najpoznatijih motociklističkih događaja na svijetu. Nakon zapaženog debitantskog nastupa prošle godine, kada je osvojio vrijedna priznanja "Best Newcomer 2024." i "RST Star of Tomorrow", Majcan se vraća na Otok Man, smješten u Irskom moru između Velike Britanije i Irske, s još većim iskustvom i samopouzdanjem.

Doček Lorisa Majcana u Dubravi

Ovogodišnje izdanje Isle of Man Tourist Trophy održava se od 26. svibnja do 7. lipnja. Prvi tjedan rezerviran je za treninge i kvalifikacije, dok prve utrke započinju u subotu, 31. svibnja. Natjecatelji će odmjeriti snage u više klasa: Superbike, Supersport, Superstock, Supertwin i Sidecar.

Majcan planira voziti u čak tri kategorije. Na raspolaganju će imati dva Yamahina motocikla, model R1 i R6. S motociklom Yamaha R1 nastupit će u klasama Superbike i Superstock, dok će se s Yamahom R6 natjecati u klasi Supersport. Očekuje ga intenzivan raspored i mnoštvo vožnji po iznimno zahtjevnoj stazi dugoj više od 60 kilometara.

Uoči odlaska na utrku, u nedjelju, Majcan je predstavio trkaći tim. Tom je prilikom okupljenima otkrio i novi dizajn svojih motocikala, kacige te trkaće opreme kojom će se predstaviti na ovogodišnjem Isle of Man Tourist Trophyju.