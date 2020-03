Loša fora ga 'lupila po džepu': U fantomki podučavao povijest

Kadaje u pitanju smisao za humor, budimo realni, nemaju ga svi. Tako je i irski reprezentativac i igrač Stoke Cityja James McClean mislio da ga ima pa se neukusno našalio s prošlošću koja je uzela puno života zbog ekstremističkih ideologija.

Naime, on je na Instagram storyju objavio kako je djeci držao nastavu iz povijesti. Sve bi bilo u redu, da nije jedne sitnice. Krizno razdoblje zbog pandemije korona virusa iziskuje učenje kod kuće, no McClean je to učinio na način da je na glavu stavio 'fantomku', odjevni detalj koji se, između ostalog, veže i za terorističku organizaciju IRA.

- Današnja lekcija u školi - povijest, napisao je.

Stoke City nije dozvolio da Irac prođe nekažnjeno. Tako je dobije dvije kazne zbog ove nepromišljenosti. Jedna je brisanje Instagram profila, a druga je dvotjedna plaća koliku ima u klubu.

- Nikada mi nije bila namjera nekoga uvrijediti, ali shvaćam što sam učinio i ispričavam se. Razgovarao sam s klubom i složio se da ću obrisati svoj profil na Instagramu - pojasnio je na službenim stranicama kluba Irac.