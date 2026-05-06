Loše vijesti za Hajduk pred derbi s Dinamom: Važan igrač otpao je do kraja sezone...

Nakon što je do kraja sezone ostao bez Filipa Krovinovića, čini se po svemu da trener Hajduka Gonzalo Garcia u preostala tri kola neće moći računati ni na Zvonimira Šarliju.

Pouzdani stoper odigrao je ove sezone najviše minuta od svih prvotimaca Hajduka, čak 2749, a četvrti je po broju odigranih utakmica, unatoč tome što od kraja prvog dijela sezone vuče ozljedu trbušnog zida, zbog čega je propustio završnicu polusezone i velik dio zimskih priprema. Sličan problem mučio je i reprezentativnog golmana Ivicu Ivušića, koji ga je riješio operativnim zahvatom, ali Šarlija se odlučio za konzervativnu metodu liječenja kako bi mogao igrati.

Igrao je koliko je mogao, uglavnom uz bolove, a pauzirao je kad je baš morao. Protiv Varaždina više nije išlo dalje; u poluvremenu je morao izaći iz igre, a na njegovo mjesto uskočio je junior Roko Gabrić. U teoriji bi Šarlija i dalje mogao igrati, ali pauza i liječenje nužni su kako bi sanirao problem do kraja i spreman dočekao pripreme za sljedeću sezonu. Za preostala tri kola Garciji su u kadru od stopera preostali Dario Marešić, Ron Raci, Marino Skelin i Roko Gabrić, tako da, po svemu sudeći, Šarliju više nećemo gledati do kraja sezone.

Podsjetimo, Šarlija je u Hajduk stigao iz Panathinaikosa prije tri sezone. Drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u ciparskom Pafosu, da bi se na početku ove sezone vratio i postao standardan član Garcijine početne postave. Po dolasku u Hajduk potpisao je četverogodišnji ugovor, koji ga veže do ljeta sljedeće godine, što znači da uskoro ulazi u posljednju godinu ugovora. Šarlija je u najzrelijim godinama, u kolovozu će proslaviti 30. rođendan i treba vidjeti hoće li Hajduk na njega dugoročno računati i ponuditi mu produženje ugovora.

Priča o stoperima Hajduka u zadnje tri sezone poprilično je zanimljiva. Naime, odradili su tri vrhunska transfera i na mladim stoperima iz vlastite akademije, Luki Vuškoviću, Dominiku Prpiću i Branimiru Mlačiću, zaradili oko 20 milijuna eura, a u istom je razdoblju kroz prvu momčad prodefiliralo mnoštvo stopera. Uz Vuškovića, Prpića i Mlačića, koji su već u inozemstvu, te Šarliju i četvoricu koji su preostali u kadru, Marešić, Raci, Skelin i Gabrić, stoperi Hajduka u zadnje tri sezone bili su još i Edgar Gonzalez, Filip Uremović, Josip Elez, Ferro...

