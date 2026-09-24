Obavijesti

Sport

Komentari 2
BEZ KAPETANA

Loše vijesti za 'vatrene'! Modrić zbog viroze propustio trening

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Loše vijesti za 'vatrene'! Modrić zbog viroze propustio trening
Rijeka: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Razlog za optimizam predstavlja slučaj Igora Matanovića, koji je tijekom ovog okupljanja imao isti problem, ali se brzo oporavio

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak putuje u Prag, gdje je u subotu očekuje prva utakmica novog izdanja Lige nacija protiv Češke, a posljednji trening prije puta propustio je kapetan Luka Modrić (41). Modrić nije trenirao s ostatkom momčadi zbog viroze, a zasad nije poznato hoće li zdravstveni problem utjecati na njegov nastup protiv Češke.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Rijeka: Trening hrvatskih nogometnih reprezentativaca Rijeka: Trening hrvatskih nogometnih reprezentativaca Rijeka: Trening hrvatskih nogometnih reprezentativaca
22
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatskoj tako ostaje pričekati razvoj situacije i vidjeti hoće li se kapetan dovoljno brzo oporaviti kako bi mogao pomoći suigračima na otvaranju novog ciklusa. Razlog za optimizam predstavlja slučaj Igora Matanovića, koji je tijekom ovog okupljanja imao isti problem. Napadač Freiburga brzo je prebolio virozu, vratio se treninzima i spreman je za utakmicu.

POGLEDAJTE KADROVE FOTO Dobro raspoloženi 'vatreni' trenirali na Rujevici. Ni tmurno vrijeme nije ih omelo
FOTO Dobro raspoloženi 'vatreni' trenirali na Rujevici. Ni tmurno vrijeme nije ih omelo

"Vatreni" će u Pragu igrati protiv dobro poznatog protivnika. Hrvatska i Češka susrele su se i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je tada u Osijeku slavila 5-1, dok je utakmica na Fortuna Areni završila 0-0. Bila su to jedina dva boda koja je Hrvatska ispustila tijekom cijelog kvalifikacijskog ciklusa.

Češka je nominalno najslabiji protivnik u skupini u kojoj se još nalaze Engleska i Španjolska, zbog čega će dobar početak Lige nacija biti posebno važan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'
IDEJA TALIJANA

VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'

Novi stadion Maksimir od 200 milijuna eura s okolnim objektima imat će praznine između tribina. Pobjednik arhitektonsko-urbanističkog natječaja dolazi iz Milana, imat će neobičan dizajn

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026