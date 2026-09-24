Loše vijesti za 'vatrene'! Modrić zbog viroze propustio trening

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak putuje u Prag, gdje je u subotu očekuje prva utakmica novog izdanja Lige nacija protiv Češke, a posljednji trening prije puta propustio je kapetan Luka Modrić (41). Modrić nije trenirao s ostatkom momčadi zbog viroze, a zasad nije poznato hoće li zdravstveni problem utjecati na njegov nastup protiv Češke.

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Hrvatskoj tako ostaje pričekati razvoj situacije i vidjeti hoće li se kapetan dovoljno brzo oporaviti kako bi mogao pomoći suigračima na otvaranju novog ciklusa. Razlog za optimizam predstavlja slučaj Igora Matanovića, koji je tijekom ovog okupljanja imao isti problem. Napadač Freiburga brzo je prebolio virozu, vratio se treninzima i spreman je za utakmicu.

"Vatreni" će u Pragu igrati protiv dobro poznatog protivnika. Hrvatska i Češka susrele su se i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je tada u Osijeku slavila 5-1, dok je utakmica na Fortuna Areni završila 0-0. Bila su to jedina dva boda koja je Hrvatska ispustila tijekom cijelog kvalifikacijskog ciklusa.

Češka je nominalno najslabiji protivnik u skupini u kojoj se još nalaze Engleska i Španjolska, zbog čega će dobar početak Lige nacija biti posebno važan.