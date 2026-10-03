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LOTO SEDMICA Mediji u regiji se naslađuju katastrofi 'vatrenih': Hrvate nitko nije tako posramio

Piše 24sata,
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LOTO SEDMICA Mediji u regiji se naslađuju katastrofi 'vatrenih': Hrvate nitko nije tako posramio
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Englezi su na Rujevici pregazili Hrvatsku 7-0, a regionalni mediji govore o povijesnom poniženju i najvećem debaklu "vatrenih"

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Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je na Rujevici najteži poraz u svojoj povijesti. Engleska je u Ligi nacija deklasirala momčad Slavena Bilića 0-7, a ovaj nezapamćeni debakl brzo je postao glavna tema u medijima širom regije. Susjedi nisu štedjeli riječi u opisivanju katastrofe na Kvarneru.

Šok i nevjerica u srpskim i crnogorskim medijima

Srpski mediji posvetili su velik prostor utakmici Hrvatska - Engleska, a u izvještajima prevladavaju snažne riječi. Tamošnji portali pišu o povijesnom poniženju u Rijeci, ističući kako je gostujuća reprezentacija protutnjala Rujevicom i potopila nade domaćina.

Portal Sportal naglašava u tekstu pod naslovom Hrvatska doživjela najveći debakl u povijesti, da Hrvate nitko nikada nije ovako posramio te da su gosti lako mogli zabiti i više od sedam golova. Dodaju kako su Englezi doslovno igrali viktoriju pred golmanom Dominikom Livakovićem koji je spašavao momčad od još veće katastrofe.

U sličnom tonu pišu i mediji u Crnoj Gori. Portal Antena M navodi kako je ovo bila najgora večer hrvatskog nogometa ikad, nazivajući potop "vatrenih" povijesnim debaklom u kojem je protivnik na terenu izgledao nezaustavljivo.

Demontaža na Rujevici odjeknula u BiH i Sloveniji

Mediji u Bosni i Hercegovini također su s ogromnom pozornošću ispratili rezultat s Rujevice. Klix ističe da se radilo o pravoj nogometnoj lekciji i potpunoj taktičkoj demontaži hrvatske selekcije koja nije uspjela parirati fizički nadmoćnijem protivniku.

Tamošnji sportski portali slikovito su opisali rezultat kao loto sedmicu za englesku momčad, aludirajući na sedam komada u hrvatskoj mreži. Svi se slažu da se ovakav slom hrvatske momčadi jednostavno ne pamti od osnivanja nacionalnog tima.

Slovenski mediji pridružili su se izvještajima o epskom porazu svojih susjeda. Tamošnji novinari u svojim tekstovima podsjećaju da je ovim sramotnim rezultatom nadmašen onaj iz 2018. godine kada je "furija" u Ligi nacija slavila sa 6-0.

Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

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Komentari 29
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