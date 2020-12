Lovre Kalinić (30) vraća se u Hajduk! Informacija o kojoj se naveliko špekulira već mjesec dana sinoć nam je potvrđena iz krugova bliskih igraču, a riječ je o posudbi na šest mjeseci, nakon kojih Lovre ponovno postaje igrač Aston Ville.

Dogovor je postignut, čeka se samo potpis sve tri strane, no može se kazati kako je Kalinić prvo pojačanje Hajduka za proljetni dio sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Lovre u 24 pitanja

Motivi za ovaj posao su posve jasni. Hajduku treba iskusan golman i prije svega kapetan i lider svlačionice u kojoj odnosi nisu onakvi kakvi bi trebalo biti. Lovri trebaju utakmice, treba mu povratak u formu kako bi konkurirao za odlazak na Europsko prvenstvo, a to odgovara i Aston Villi, koja će na njega u budućnosti opet morati računati. Dojam je kako je ovo dobar posao za sve tri strane.

Nakon što je Villa kupila Martineza Lovre je po povratku s posudbe s posudbe u Toulouseu pao u treći plan, iza njega i Jed Steera.

- Sve do zadnjeg dana prijelaznog roka bile su otvorene opcije nove posudbe, čak i otkupa ugovora, no ništa se nije realiziralo, pa sam odlučio ostati. Nikad se nisam predavao tijekom karijere, bio sam i u težim situacijama, pa sam se izborio - nadao se novoj prilici Lovre, kome je najveća prepreka bila visoka gaža. Klubovi koji bi ga kupili nisu mogli sebi priuštiti tako skupog golmana, a oni koji bi ga uzeli na posudbu nisu vide u tome računicu.

- Istina je da je moj ugovor bio dosta veliki uteg u pregovorima, ali trenutna situacija s koronom je dosta utjecala na budžete klubova, tako da bi se teško i s puno manjim ugovorom nešto uspjelo izrealizirati. Svjestan sam da će biti dosta onih koji će kazati kako sam zbog utrke za novcem ugrozio karijeru, ali to jednostavno nije istina. Meni je nogomet i dalje u prvom planu, volio bih braniti, ali odreći se dvije trećine ugovora bilo bi neodgovorno prema sebi i obitelji. Svi mi razmišljamo o životu nakon karijera, o našim najbližima, zbog kojih se na koncu i žrtvujemo.

Čelnici Aston Ville otvoreno su mu rekli da ostane i pokuša se nametnuti.

- Da sam osjetio da me ne žele, da će me poslati da treniram s juniorima ili na tribine... ja bi se pokušao dogovoriti. Ne bih nikad sebi dozvolio tako nešto, bez obzira koliko primanja se morao odreći. No oni su mi rekli da ostanem i da je sve na meni. Mogao sam otići u Italiju, ali tamo bih za tri godine dobio koliko u Engleskoj za jednu... Ako se prilika ne otvori, za tri mjeseca je novi prijelazni rok, pristat ću i na manji ugovor, samo da branim. Ali za dvije trećine manji ugovor sigurno ne - kazao je na kraju ljetnog prijelaznog roka Lovre.

I eto prilika mu se ukazala u njegovom Hajduku, ali i prilika da se vrati na gol reprezentacije:

- Iskreno, nije mi lako prihvatiti da sam ispao iz kruga kandidata, ali svjestan sam da se ne može živjeti na staroj slavi i da su u prvom planu oni koji redovito nastupaju.

Loše vijesti iz Hajduka uvijek su ga pogađale.

- Da je u Hajduku lako – nije, da su konstantne turbulencije – jesu, ali po meni su najveći problem Hajduka stalne promjene. Ne bi smjelo jedno ispadanje iz Europe ili Kupa napraviti toliki potres, da zbog toga odlaze važni ljudi iz vodstva. Bez obzira na imena, stalne promjene, novi predsjednik, sportski direktor, novi trener s novom vizijom..., dokle tako? Mijenjaju se imena na dresovima, novac se troši, rezultata nema... Vjerujte mi da u Hajduku ima kvalitete, pa vidjelo se to i protiv Galatasaraya... Samo je treba znati iskoristiti, treba jednom stati iza ljudi u klubu i pustiti ih da rade u miru. I Villa je potrošila 180 milijuna funti pa je bila u grčevitoj borbi za opstanak. Treba vremena da se momčad posloži i uigra...

Lovrine riječi i te kako imaju logike.

- Jednom bi trebalo stati iza onih koji vode klub i pustiti ih da rade u miru par godina, jer ovako dalje ne ide. Stalno neko crnilo, bez nade... Gledam malo, i Dinamo, i Rijeka, i Osijek ne briljiraju, ne igraju ni oni uvijek dobro, gube i oni utakmice koje ne bi smjeli, ali imam dojam da se samo u Hajduku potenciraju potresi i negativa. Boli me i kad čujem kako se omalovažavaju igrači poput kapetana Caktaša. Govori se kako je Mijo preplaćen, kako je nespreman, kako ne zaslužuje igrati..., a Mijo trpa i drži klub. Kvalitetnog igrača moraš platiti, a Mijo je i te kako kvalitetan i zaslužuje više poštovanja zbog svega što je napravio...