Ništa ne motivira igrače Hajduka kao utakmica s Dinamom, bez obzira igralo se u Maksimiru ili na Poljudu, uoči derbija svi ozdrave, svi su spremni i motivirani, svi žele odigrati tu utakmicu i pokazati se u najboljem svjetlu. Bez obzira na trenutno stanje na prvenstvenoj ljestvici, bez obzira na igrački kadar i trenutnu formu, utakmica je to koju svaki igrač Hajduka želi odigrati, po mogućnosti zabiti i donijeti svojoj momčadi pobjedu. Ništa drugačije nije ni uoči ovog derbija, po mnogo čemu specifičnoga.

Derbija koji se igra bez publike, derbija u kojem najveći rivali nisu direktni konkurenti, a opet, i jednima i drugima bodovi su i te kako važni, derbija u koji Hajduk ulazi s novim predsjednikom, sportskim direktorom i trenerom, ali i s momčadi čija je jedina vrijednost to što nas većina tvrdi da vrijedi više od rezultata koje trenutno postiže. Jer igrama i rezultatima to još uvijek ne opravdavaju. U Šibeniku je to doduše izgledalo bolje nego inače, no u Maksimiru će trebati podići nivo igre na još višu razinu.

Hajduk bi u Maksimiru trebao istrčati u postavi u kojoj neće biti previše promjena u odnosu na onu koja je istrčala u Šibeniku, priliku u veznom redu trebao bi dobiti Basel Jradi, a u napadu Marin Jakoliš. Jaira je Tramezzani ostavio u Splitu, nezadovoljan onim što Brazilac pokazuje na treningu, kao i angažmanom koji je pokazao nakon što je dobio priliku pred kraj susreta u Šibeniku. I to je prvo jasno upozorenje svima.

Hajduk je u Maksimir otputovao s puno optimizma, ali i puno nepoznanica. Što ova momčad uopće može napraviti protiv papirnatog favorita Dinama. Papirnatog zbog toga što nas Dinamo igrama protiv Rijeke i Gorice nije uvjerio da je favorit protiv bilo koga, pa tako ni protiv Hajduka. Koliko je novi trener Hajduka uspio uliti samopouzdanja svojoj momčadi i posložiti je da na terenu odgovori zahtjevnoj zadaći. Prema nekim naznakama s treninga, "Božićno drvce" bi trebao zamijeniti "romb", Hajduk bi trebao biti gust i agresivan u sredini terena, vodeći prije svega računa o tome da im se Bruno Petković i igrači iz veznoga reda ne zavlače u među prostore između linija i stvaraju višak i pomutnju.

Tramezzani je između dva gostovanja u Šibeniku i Maksimiru većinu vremena posvetio taktici i slaganju momčadi, kako to obično i rade talijanski treneri i upozoravao je igrače upravo na ove detalje. Za ogled s Dinamom prednost će dati iskusnijim igračima, iako su u prošlosti, upravo u derbijima, mladi igrači poput Čuića ili Pašalića znali s po dva gola riješiti pitanje pobjednika.

Iskustvo možda i daje stabilnost i sigurnost, ali mladost je ta koja nosi napredak, a to Hajduku i te kako treba. Tko zna, možda nas Tramezzani i iznenadi kakvom neočekivanom promjenom u sastavu pred samu utakmicu ili u drugom poluvremenu, možda iz rukava izvuče neko iznenađenje, nekog neočekivanoga aduta koji će se prometnuti u junaka utakmice. Ne može ni Mijo Caktaš uvijek sve rješavati sam...

- Jak stav i muda do poda, to je recept za derbi - najavio je Lovre Kalinić, jedna od igrača Hajduka koji je odigrao puno derbija, puno dobrih izdanja i rezultata, ali još ne pamti pobjedu u Maksimiru. Je li vrijeme da padne i ta tradicija...