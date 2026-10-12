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ANDERLECHT NA MAKSIMIRU

Lovren je ostao u šoku kada je prvi put vidio Lukakua: Ako on ima 16 godina, onda ja imam 32

Piše Zdravko Barišić,
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Lovren je ostao u šoku kada je prvi put vidio Lukakua: Ako on ima 16 godina, onda ja imam 32
Zagreb: Europska liga, skupina A, Dinamo - Anderlecht, 2. dio | Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
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Dinamo će u četvrtak ugostiti Anderlecht u 2. kolu Europske lige, a ove dvije momčadi prvi put su se sastale prije 17 godina. Tada je na Maksimir došao i 16-godišnji Romelu Lukaku koji se isticao po mnogočemu

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Nakon potopa na Poljudu, Dinamo se okreće europskim izazovima. Plavi će u četvrtak od 21 sat ugostiti belgijski Anderlecht u 2. kolu Europske lige. 

Ova dva kluba imaju povijest susreta u drugom po jačini europskom natjecanju. Igrali su i u grupnoj fazi prije osam godina, kad je Dinamo nakon 49 godina izborio europsko proljeće. Hrvatski prvak je na gostovanju slavio 2-0, dok je na Maksimiru bilo 0-0, a prvi njihov susret datira još iz 2009. godine i pamti se po legendarnoj izjavi Dejana Lovrena.

Zagreb: Europska liga, skupina A, Dinamo - Anderlecht, 2. dio
Zagreb: Europska liga, skupina A, Dinamo - Anderlecht, 2. dio | Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Belgijci su tog 17. rujna gostovali na Maksimiru u prvom kolu grupne faze i slavili 2-0, a posljednjih pet minuta dobio je Romelu Lukaku, tada 16-godišnje čudo od djeteta. Mnogi su bili u šoku kad su vidjeli "belgijskog diva".

- Ako on ima 16 godina, onda ja imam 32 - izjavio je tada vidno isfrustrirani Dejan Lovren. I kasnije u karijeri mu je belgijski napadač zadavao velike muke, što u dresu reprezentacije, pa i kasnije u Premier ligi. 

Zagreb: Europska liga, skupina A, Dinamo - Anderlecht, 2. dio
Zagreb: Europska liga, skupina A, Dinamo - Anderlecht, 2. dio | Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Mnogi su bili skeptični oko njegovih godina jer Lukaku se isticao zbog svojih fizičkih gabarita. Snažan, brzonog i moćan s loptom u nogama, već tada ga je bilo nemoguće zaustaviti. Uvijek je bio za glavu viši i jači od svojih vršnjaka pa je njegova majka Adolphine na utakmice mlađih kategorija uvijek nosila sa sobom rodni list kako bi kritičarima koji su sumnjali u njegove godine pokazala potvrdu o njegovom datumu rođenja.

Lukaku je napravio veličanstvenu karijeru, a njegova fizička moć uvijek mu je bila najveći adut. Igrao je za Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Napoli, a sad je član Fenerbahčea. S belgijskom reprezentacijom je prije osam godina osvojio svjetsku broncu. 

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