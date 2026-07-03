Lovren: Nedopustivo je primiti onakav gol! Jedan igrač na nas trojicu. Bolje da nisam sad tamo

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren (36) komentirao je bolan poraz "vatrenih" od Portugala u studiju HTV-a u emisiji Americana.

- Još razmišljam o zadnjoj minuti što smo zabili, rekoh: vratili smo se iz mrtvih. Boli, ali treba biti iskren. Primiti onakav gol u zadnjih pet minuta je nedopustivo. Jedan igrač na nas trojicu u obrani, i opet pričamo o centaršutu, naglašavamo, koncentraciju. Da netko nije skočio samo s njim, nije mi jasno - rekao je Lovren o golu Goncala Ramosa u 94. minuti za konačnih 2-1, pa nastavio:

- Radi se o želji. Ja je želim izbiti, i to je poanta svega. Nisu samo trojica ili četvorica zadužena za to, nego su svi. Kad vidim ovu snimku, muka mi dođe. Nije mi jasno da jedan može skočiti na naša tri obrambena koji su isto 1,90. Žao mi je jer to jedan Luka Modrić nije zaslužio, Mateo Kovačić koji je imao jednu od najboljih utakmica u hrvatskom dresu. I moram naglasiti Matanovića koji nas je digao. Petar Sučić fantastično je igrao. Jednostavno, nismo to zaslužili.

Kasnije je dodao:

- Bolje da nisam tamo jer izgorio bih. Gorim u sebi. Jer ovo je vrhunski nivo i dečki znaju da će, pogotovo taj Ramos, iskoristiti svaku priliku. Nejasno mi je što se dogodilo u tom trenutku. Jedan od najtežih poraza. Ovo mi je prvi put da sam tu, a ne s njima. Ja to drugačije doživljavam. Osjećam se kao da je za mene utakmica završila i izašao sam iz svlačionice. Sam sam na sebe ljut.