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BIVŠI "VATRENI"

Lovren: Nikad nas ne gledaju kao favorite. Luka? Kad bi bar mogao igrati još 20 godina...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Lovren: Nikad nas ne gledaju kao favorite. Luka? Kad bi bar mogao igrati još 20 godina...
ARHIVA - 2018. Godišnjica dočeka Vatrenih nakon osvajanja srebrne medalje na SP-u u Rusiji | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Čak i ako ne igramo dobro, uvijek dajemo sve od sebe i to je ono najvažnije. Moramo znati da smo nacija od 3.8 milijuna stanovnika i da smo se plasirali na četiri svjetska prvenstva zaredom, rekao je Lovren

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Dejan Lovren s Hrvatskom je osvojio svjetsko srebro i broncu te je jedan od najbolji stopera "vatrenih". Poznato je njegovo veliko prijateljstvo s Mohamedom Salahom koje traje i nakon zajedničkog vremena u Liverpoolu. Zbog toga je Lovren za egipatski portal Winwin prokomentirao Svjetsko prvenstvo. Lovren je danas igrač grčkog PAOK-a.

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Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nikad nas ne gledaju kao jedne od favorita, ali zato uvijek igramo ulogu favorita iz sjene. Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske, još uvijek u toj reprezentaciji imam nekoliko prijatelja i želim im sve najbolje - započeo je o "vatrenima" Lovren, a onda prokomentirao Luku Modrića:

- Nadam se da će Luka igrati još 20 godina, ali i on je svjestan da vrijeme prolazi. Ono što znam jest da će i on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu. Čak i ako ne igramo dobro, uvijek dajemo sve od sebe i to je ono najvažnije. Moramo znati da smo nacija od 3.8 milijuna stanovnika i da smo se plasirali na četiri svjetska prvenstva zaredom, dok se Italija nije plasirala na posljednja tri! A ovdje pričamo o Italiji, to vam dovoljno govori o nama kao nogometnoj zemlji.

Dejan Lovren objavio je na Instagramu kako više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju
Dejan Lovren objavio je na Instagramu kako više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naveo je i nekoliko favorita za osvojiti trofej, kao i tko bi mogao iznenaditi.

- Engleska izgleda jako dobro. Naravno, Francusku i Španjolsku treba uvijek uzeti u obzir, a Brazil se nikada ne smije otpisati. Oni uvijek imaju šanse, kao i Portugal. Ali, pričekajmo pa ćemo vidjeti - rekao je pa dodao:

- Uvijek izdvajam Egipat i Maroko.  Vjerujem da su sposobni za velike stvari.

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