Lovren: Nikad nas ne gledaju kao favorite. Luka? Kad bi bar mogao igrati još 20 godina...

Dejan Lovren s Hrvatskom je osvojio svjetsko srebro i broncu te je jedan od najbolji stopera "vatrenih". Poznato je njegovo veliko prijateljstvo s Mohamedom Salahom koje traje i nakon zajedničkog vremena u Liverpoolu. Zbog toga je Lovren za egipatski portal Winwin prokomentirao Svjetsko prvenstvo. Lovren je danas igrač grčkog PAOK-a.

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- Nikad nas ne gledaju kao jedne od favorita, ali zato uvijek igramo ulogu favorita iz sjene. Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske, još uvijek u toj reprezentaciji imam nekoliko prijatelja i želim im sve najbolje - započeo je o "vatrenima" Lovren, a onda prokomentirao Luku Modrića:

- Nadam se da će Luka igrati još 20 godina, ali i on je svjestan da vrijeme prolazi. Ono što znam jest da će i on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu. Čak i ako ne igramo dobro, uvijek dajemo sve od sebe i to je ono najvažnije. Moramo znati da smo nacija od 3.8 milijuna stanovnika i da smo se plasirali na četiri svjetska prvenstva zaredom, dok se Italija nije plasirala na posljednja tri! A ovdje pričamo o Italiji, to vam dovoljno govori o nama kao nogometnoj zemlji.

Dejan Lovren objavio je na Instagramu kako više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naveo je i nekoliko favorita za osvojiti trofej, kao i tko bi mogao iznenaditi.

- Engleska izgleda jako dobro. Naravno, Francusku i Španjolsku treba uvijek uzeti u obzir, a Brazil se nikada ne smije otpisati. Oni uvijek imaju šanse, kao i Portugal. Ali, pričekajmo pa ćemo vidjeti - rekao je pa dodao:

- Uvijek izdvajam Egipat i Maroko. Vjerujem da su sposobni za velike stvari.