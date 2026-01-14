Lovren otvorio dušu: Bio sam gladan... Htio sam izvući obitelj iz neimaštine jer smo patili

U popularnoj emisiji MAXSporta "Druga strana medalje" prije dva tjedna gostovao je Nenad Bjelica. Nekadašnji trener Dinama, Austrije Beč i Osijeka otvorio je dušu te je prvi put govorio o razlozima rastanaka s "modrima" i "bijelo-plavima". Sada je voditeljica Valentina Miletić na svojem Instagram profilu podijelila kako će njezin sljedeći gost biti umirovljeni hrvatski reprezentativac i stoper PAOK-a Dejan Lovren.

Lovren je dio životne priče već ispričao u dokumentarnom filmu o generaciji koja je Hrvatskoj donijela srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine. Poput mnogih svojih suigrača, i on je imao teško djetinjstvo, a o njegovu životu snimljen je i dokumentarni film dok je još igrao u Liverpoolu, pod nazivom "Dejan Lovren - moj život kao izbjeglica". Kao trogodišnjak morao je s obitelji napustiti dom u Kraljevoj Sutjesci i pobjeći u Zenicu, da bi se obitelj na kraju skrasila u Karlovcu.

U tim teškim uvjetima borio se s neimaštinom, a upravo o tome otvoreno je govorio u emisiji s Miletić.

- Kada si osjetio da bi nogometom mogao izvući cijelu obitelj iz te situacije? – upitala je voditeljica.

- Negdje s 13 ili 14 godina. Došao je poziv iz Dinama i rekao sam si: 'Ako se Dinamo zanima, očito nešto vrijedim. Idemo pokušati'. Tako je krenula prva stipendija od 200 eura. Rekao sam: 'Wow'. Tada je to bilo oko tisuću i pol kuna i već vidiš da možeš nešto dati roditeljima. Onda čuješ priče da oni top talenti imaju 7000 kuna i pomisliš: 'E, to bi me već izvuklo iz ove krize' - rekao je i nastavio:

- Tako je to išlo. Ta glad… bio sam gladan i uspjeha i toga da izvučem sve nas iz neimaštine. Nije bilo lako, stvarno smo patili - rekao je Lovren, a voditeljicu je potom zanimalo sjeća li se na što je potrošio prvu plaću.

- Ne znam točno, ali znam da smo za moj prvi, uvjetno rečeno, veliki ugovor otišli u Ford kupiti auto. Tata, mama i ja. Nikada neću zaboraviti, bio je to Ford Focus C-Max. To je bila neopisiva sreća, jer jednostavno nismo imali dobar auto. Tata je vozio raspadnuti Ford star 15 ili 20 godina - zaključio je Lovren.

