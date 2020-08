Lovren: Ramosa sam namjerno potegnuo laktom, baš iz osvete!

<p>Finale Lige prvaka 2018. igrali su Liverpool i Real Madrid. Za Redse - <strong>Dejan Lovren</strong>, za Los Blancose - <strong>Luka Modrić</strong> i <strong>Mateo Kovačić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lovren sletio u Rusiju i odmah - nazvao Salaha</strong></p><p>Bilo je neizvjesno dok u jednom duelu <strong>Sergia Ramosa</strong> i <strong>Mohameda Salaha</strong> Liverpoolov napadač nije zbog ozljede morao van igre. <strong>Benzema</strong> i <b>Bale</b> izbušili su tragičara <strong>Kariusa</strong>, završilo je 3-1 za Real.</p><p>Lovren i Salaha su veliki, bliski prijatelji. Pa je stoper hrvatske reprezentacije (odnedavno u ruskom Zenitu) za egipatsku televiziju priznao kako je iz osvete za prijateljevu ozljedu: namjerno udario Realovog kapetana.</p><p>- Jesam, namjerno sam udario Ramosa nakon što je ozlijedio Salaha! Ne želim sad od toga raditi veliku priču, ali Ramos je išao ozlijediti mog prijatelja pa sam htio da plati za ono što je učinio - priča Lovren.</p><p>- Luka Modrić je pokušao smanjiti napetost između mene i Ramosa koja je bila vidljiva. Rekao sam 'Namjerno sam ga udario laktom i sad smo kvit'! Poštujem Ramosa kao igrača i sve što je napravio za Real, ali s druge strane, ima to neko ponašanje koje mi se jednostavno ne sviđa.</p><p>Prvo poluvrijeme tog finala nije sugeriralo konačnih 3-1 za Real...</p><p>- Ma igralo smo mi puno bolje od Reala prije nego je Salah morao izaći zbog ozljede. To je bio veliki udarac za nas i Real je počeo dominirati. A ozljeda je bila ozbiljna, Salah se morao silno potruditi kako bi se oporavio do Svjetskog prvenstva koje se igralo tog ljeta i na kojem je moja Hrvatska otišla do finala - rekao je Dejan Lovren.</p>