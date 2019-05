Lovren u lovu na veliki trofej, devetorica Hrvata uzimala LP

Otkako je elitno nogometno natjecanje Starog kontinenta preimenovano iz Kupa prvaka u Ligu prvaka, devetorica hrvatskih nogometaša okitila su se tim trofejem - Alen Bokšić, Zvonimir Boban, Davor Šuker, Dario Šimić, Igor Bišćan, Mario Mandžukić, Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mateo Kovačić.

Bilo je hrvatskih nogometaša koji su osvajali europski naslov i u bivšoj državi. Robert Prosinečki je kao član Crvene zvezde slavio u Kupu prvaka u svibnju 1991. Beogradska momčad Bariju je nakon jedanaesteraca pobijedila Olympique Marseille 5-3 (0-0).

U subotu bi im se mogao pridružiti i branič Liverpoola Dejan Lovren. Prošle godine mu to nije uspjelo, Liverpool je u finalu izgubio od Real Madrida, no u subotu će imati novi pokušaj. Ovoga puta protiv Tottenhama.

Luka Modrić je apsolutni hrvatski rekorder sa četiri osvojene Lige prvaka, a sve četiri je osvojio u dresu Real Madrida (2014, 2016, 2017, 2018). Mateo Kovačić ima tri europska naslova, također u dresu 'Kraljevskog kluba (2016, 2017, 2018), dok je Dario Šimić dva puta bio prvak Europe u dresu Milana (2003, 2007).

Sve je krenulo s Bokšićem

Prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio Ligu prvaka bio je Alen Bokšić u dresu Marseillea 1993. kad su Francuzi u Munchenu na Olimpijskom stadionu slavili protiv Milana 1-0 golom Basilea Bolija u 43. minuti. Bokšić je igrao cijeli susret, a bilo je to prvo izdanje 'Champions league'. Bokšić je u finalu igrao i četiri godine kasnije s Juventusom. Zanimljivo, na istom stadionu, no Juve je izgubio od Borussije Dortmund sa 1-3.

Identičan učinak kao Bokšić, dva finala i jedan naslov ima i Zvonimir Boban. Bivši kapetan 'Vatrenih' s Milanom je osvojio europsku krunu 1994. u Ateni deklasiravši Barcelonu 4-0. Godinu dana kasnije 'Rossoneri' su ponovo stigli do finala, no u susretu igranom u Beču slavio je Ajax 1-0.

Aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije Davor Šuker okitio se naslovom prvaka Europe 1998. u dresu Real Madrida nakon pobjede protiv Juventusa 1-0. Šuker je ušao u igru u 88. minuti umjesto Predraga Mijatovića.

Uslijedile su dvije europske krune Daria Šimić, koji je bio pobjednik Lige prvaka s Milanom 2003. protiv Juventusa (3-2, jedanaesterci), te 2007. protiv Liverpoola (2:1). Međutim, Šimić je oba finala pratio s tribine i nije bio u krugu kandidata za nastup.

Nije nastupio niti u finalu 2005. u kojemu je Milan izgubio od Liverpoola. U tom finalu nakon čudesnog preokreta Redsa slavio je Igor Bišćan koji je utakmicu pratio s tribina. Talijani su vodili 3-0, no Liverpool je u drugom poluvremenu uspio izjednačili, a potom i nakon izvođenja jedanaesteraca slaviti.

Mario Mandžukić je osvojio Ligu prvaka 2013. godine u dresu Bayerna pobijedivši na Wembleyju Borussiju Dortmund sa 2-1. Mandžukić je tada postao prvi Hrvat koji je zabio zgoditak u finalima Lige prvaka, a ukupno šesti hrvatski nogometaš koji je osvojio to najelitnije europskog natjecanje. "Super Mario" je zabio gol za 1-0 u 60. minuti.

Modrić rekorder s četiri naslova

Iduće godine Luka Modrić je s Real Madridom osvojio prvi od četiri europske titule. U finalu igranom u Lisabonu 'Kraljevski klub' je nakon produžetaka pobijedio Atletico Madrid sa 4-1. Upravo je Luka asistirao Sergiu Ramosu u trećoj minuti sudačke nadoknade za 1-1 i produžetak u kojem je Real zabio još tri gola.

Iduće sezone europska kruna je pripala Barceloni. Katalonski velikan je u finalu slavio protiv Juventusa 3-1, a Rakitić je postigao vodeći pogodak na utakmici u 4. minuti, postavši tek drugi Hrvat koji je zabio u finalu Lige prvaka nakon Mandžukića. Rakitić je postao i prvi hrvatski nogometaš koji je s dva različita kluba osvojio Ligu prvaka i Europsku ligu nakon što je u najmasovnijem eurokupu slavio u dresu Seville 2014. Kasnije mu se pridružio i Mateo Kovačić.

Posljednje tri godine europski naslov je osvajao Real Madrid s hrvatskim dvojcem Modrić - Kovačić. Real je 2016. u Milanu nakon kaznenih udaraca pobijedio Atletico Madrid, godinu dana kasnije u Cardiffu Juventus sa 4-1, a lani u Kijevu Liverpool sa 3-1.

Sedmorica Hrvata poražena su u finalima

Ivica Olić nastupio je u dva finala Lige prvaka i oba finala je izgubio igrajući za Bayern. Prije devet godina u susretu protiv Intera igrao je do 83. minute, a talijanska momčad slavila je 2:0. Dvije godine kasnije je u finalu protiv Chelseaja ušao je u igru u produžetku, a Englezi su slavili nakon izvođenja jedanaesteraca. Olić je promašio udarac s bijele točke i uz Bastiana Schweinsteigera postao tragičar finala. Oba finala s Bayernove klupe je pratio Danijel Pranjić.

Do finala Lige prvaka stigli su i Boris Živković, Marko Babić i Jurica Vranješ s Bayer Leverkusenom 2002. U završnom ogledu igranom u Glasgowu pobijedio je Real Madrid sa 2-1.

Igor Tudor stigao je do finala Lige prvaka 2003. s Juventusom, no u dvoboju igranom na Old Traffordu slavio je Milan boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Dado Pršo bio je jedan od najboljih igrača Monaca na putu do finala Lige prvaka u sezoni 2003/04. Ipak, u finalnom susretu igranom u Gelsenkirchenu sa 3-0 je slavio Porto prevođen Joseom Mourinhom.