Lovrenov bivši suigrač i engleski 'Iron man' završava karijeru

U igračku mirovinu otišao je James Milner (40). Igrač s najviše nastupa u povijesti Premier lige odigrao je u najvišem rangu engleskog nogometa 658 utakmica. Nastupao je redom za Leeds, Swindon Town, Newcastle, Aston Villu, Manchester City, Liverpool i Brighton. Jednom je osvojio Ligu prvaka, a tri puta je bio prvak Engleske (dva puta sa Cityjem i jednom s Liverpoolom).

Krasila ga je nevjerojatna snaga i kondicija, a široj javnosti poznat je postao nakon sjajno odrađenih priprema tijekom igranja za Liverpool. U poznijim godinama bio je u boljoj fizičkoj spremi od mlađih suigrača.

Oproštajnu poruku objavio je na društvenim mrežama.

- Nakon 24 sezone u Premier ligi, čini se da je pravo vrijeme da završim svoju igračku karijeru. Od debija za Leeds United, kojeg sam podržavao od djetinjstva, u dobi od 16 godina i postajanja najmlađim strijelcem Premier lige, nikada nisam mogao ni sanjati o putovanju koje sam prošao, pa sve do toga da prošle godine nisam mogao podići nogu, a zatim se vratio i bio dio Brightona koji se drugi put u svojoj povijesti kvalificirao za Europsku ligu. I sve to u dobi od 40 godina.

U karijeri je igrao za mnogo engleskih velikana.

- Nakon toga, predstavljati Newcastle, Aston Villu, Manchester City, Liverpool i Brighton - i uz to zaboraviti nezaboravan mjesec u Swindonu - bila je nevjerojatna privilegija. Svaki klub odigrao je ogromnu ulogu u mom životu i karijeri i želim zahvaliti svima koji su sudjelovali - vlasnicima, osoblju, trenerima, suigračima i navijačima koji su me dočekali i pomogli mi na tom putu.

- Igru napuštam s neizmjernim ponosom, zahvalnošću i uspomenama koje će me pratiti do kraja života. Nogomet mi je dao puno više nego što sam ikada mogao zamisliti i uvijek ću biti zahvalan na prilikama koje mi je pružio. Hvala svima koji su bili dio putovanja.

Za englesku reprezentaciju je odigrao 61 utakmicu i zabio jedan gol. Za Engleze je nastupio na dva Europska i Svjetska prvenstva.