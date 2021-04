I dalje se ne stišava situacija oko premještanja mladog veznjaka Hajduka Darka Nejašmića (22) u drugu momčad. Sve je prokomentirao i sportski direktor Mindaugas Nikoličius (37).

- Nakon što se vratio s reprezentativne pauze, Nejašmić je zatražio od trenera da ne ide na put u Zagreb jer se ne osjeća spremnim i sposobnim pomoći momčadi u susretu s Lokomotivom - rekao je Nikoličius pa dodao:





- Prije prvog treninga po povratku momčadi iz Zagreba, a obzirom na nepromijenjene okolnosti, prebačen je u drugu momčad s kojom će trenirati do daljnjega, a do kad, to će ovisiti o njegovom daljnjem pristupu.

Očito je to teško povrijedilo vodstvo Hajduka te smatraju da takav pristup mladog igrača nije primjeren. Odlučili su mu ukazati na pogrešku premještanjem u drugu momčad, ali ima onih koji smatraju da to nije opravdano. Među njima je i novopeneči 'vatreni' i najbolji igrač Gorice, Kristijan Lovrić.

- Nejašmić u drugoj momčadi? To je bolesno. On je top igrač. Kad je Six bio u Hajduku on je bio motor cijele momčadi, ali dobro, neka su ga potjerali u drugu momčad, možda dođe u Goricu - prokomentirao je Kristijan Lovrić u HNTV-ovom podcastu 'Utakmicu po utakmicu'.

Nejašmić ima 63 seniorska nastupa za Hajduk, ali je s godinama ta minutaža opadala. Spominjao se i mogući prelazak u Goricu, ali to se nije dogodilo. No, postavlja se pitanje je li tako nešto moguće ako 'bili' više ne računaju ozbiljno na svog 'tića'...