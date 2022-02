Navijači Osijeka iščekivali su ga cijeli prijelazni rok, Nenad Bjelica pokušavao je slomiti tvrde Turopoljce, ali nije uspio. Došao je i zadnji dan prijelaznog roka, svega nekoliko sati do kraja roka, a Osijekom se proširila vijest koja je odjeknula poput bombe. 'Ej, jesi čuo, pa Kristijan Lovrić dolazi u Osijek!', došaptavali su navijači jedni drugima.

Ubrzo se iz pukog nadanja i priče sve pretvorilo u stvarnost za navijače Osijeka. Malo pomalo skupljali su se ispod zapadne tribine Gradskog vrta i konačno dočekali svog junaka. Kristijan Lovrić (26) izašao je iz klupskih prostorima, a u tim trenucima nastao je kaos. Iz stotine grla čule su se osječke pjesme, skandiranje, pirotehnika, bakljada, fantastičan dekor i doček jednom od najboljih igrača HNL-a.

- Slika govori više od tisuću riječi. Nisam u tome trenutku znao gdje gledati, noge su mi se odsjekle. To je nešto što svaki sportaš može samo sanjati. Dogodilo se to meni, to mi je najljepši trenutak u karijeri. Želim se zahvaliti svim navijačima, klubu - rekao je Kristijan Lovrić u razgovoru za Slavonsku televiziju gotovo tjedan dana nakon fantastičnog dočeka kojeg su mu priredili navijači Osijeka.

Protiv Istre (3-2) nije mogao igrati zbog tri žuta kartona i ozljede koje je zaradio protiv Dinama, ali uspio se oporaviti u pravi trenutak. Osječane u nedjelju čeka veliki derbi protiv Dinama! Bit će to susret koji će nam otkriti mnogo u borbi za naslov, a Gradski vrt će gorjeti. Navijači s nestrpljenjem očekuju njegov nastup.

- Što se tiče moje ozljede, sve je u najboljem redu. Trenirao sam po posebnom programu, sve je u najboljem redu i spreman sam, voljan, željan i jedva čekam nedjelju. Svaki dan mi je kao godina, nadam se da ću biti maksimalno spreman. Što god da bude, igrat ću na jednoj nozi za Osijek. Nebitno što boli, taj dan se sve zaboravlja. Igra se do zadnjeg atoma snage, zato sam i tu. No, hoću li igrati, to ovisi o treneru Bjelici. Gdje god me trener stavi, odradit ću to maksimalno korektno. Ali moja prirodna pozicija je na lijevom krilu. San svakog igrača je igrati pred punim stadionom gdje te publika nosi. Jedva čekam čuti taj huk s tribina. Čovjek se naježi kad čuje tu pjesmu, leti terenom. Ne treba ti nijedna druga motivacija.

Stigao je iz Gorice za dva milijuna eura i prouzročio ogromnu euforiju. S razlogom. Osijek je u HNL-u na drugom mjestu i s pravom se nada kako može do prvog naslova prvaka u povijesti kluba, a uz to su u igri i za Rabuzinovo sunce. Dolaskom Lovrića optimizam je sve veći i na valu te nevjerojatne euforije koja je zahvatila Slavoniju svi vjeruju kako je to ta sezona.

- Ja osobno želim naslov. Tako razmišljaju svi sportaši da kada dođu u klub koji ima ambiciju za trofej, tako i igrači to žele. Došao sam zbog trofeja. Nadam se i vjerujem u to i da sa svojim suigračima mogu to ostvariti. Ovaj grad i ovaj klub to zaslužuju - iskreno će novi igrač Osijeka.

Već dulje vrijeme spominjao se interes Dinama, navodno ga je htio i Hajduk, bilo je ponuda iz inozemstva, ali njegovo srce samo je htjelo Osijek. I navijači su mu uzvratili. Ni igrači rođeni u Osijeku nisu dobili ovakav doček.

- Osjetio sam tu toplinu, nije isto doći u klub kao što je Hajduk i Dinamo gdje te neće navijači dobro prihvatiti. Možda se i varam, ali ovdje sam osjetio da sam dobrodošao, zvali su me. Znao sam da je ovo moj put. Hajduk je ogroman klub, Dinamo također, Osijek je najispravniji put za jednog igrača. Upoznao sam dosta navijača kada sam dolazio gledati suprugu Moniku koja je igrala za ŽNK Osijek. Tada sam osjetio da sam dobrodošao. Prihvatili su me kao svojega. Osijek je bio moj prvi izbor. Uvjeren sam da sto posto nisam pogriješio. Osjećam se tu fenomenalno, svi su me primili fantastično. Prekrasno su me primili i nadam se da ću to vratiti na terenu - priča Lovrić.

O novcima nije ni razmišljao. Htio je doći u klub u kojem će uživati. U Osijeku je to dobio.

- Želim novi izazov. To je bilo doći ovamo u klub kao što je Osijek i nametnuti se. Nije isto doći tu i negdje vani. Tu se osjećam kao kod kuće, ovdje me srce vuklo cijelo vrijeme. Nije mi bio san odmalena igrati za Osijek, nisam ni sanjao da ću doći do ove razine, ja sam i prije razgovarao s nekim ljudima iz Osijeka, ali nije došlo do realizacije. Ja sam jako sretan zajedno s mojom obitelji.

Vjerujem da ću biti još bolji nego u Gorici. Otišao sam par stepenica više, očekujem i od sebe da budem par stepenica bolji i da dajem više nego do sada.

U 120 nastupa za Goricu zabio je 54 gola i 28 puta asistirao. Očekivanja su ogromna, ali zato ga je Osijek i doveo. Navijači, ali i trener Bjelica, u njemu vide tu nit koja će biti presudna u borbi za naslov prvaka. Osječani jako dugo nisu imali ovako moćnu momčad predvođenu Lovrićem, Caktašem, Mierezom, Kleinheislerom, Ivušićem...

- Ja se volim nositi s pritiskom i dobro se nosim. Neće mi biti problem. Želim svima pokazati da sam dobar igrač, želim se ja njima prilagoditi, kako i oni meni. Osijek raste u svim segmentima. Kako na igračkom polju, tako na infrastrukturi. Osijek može ići samo naprijed, tu velike zasluge ima Nenad Bjelica koji radi vrhunski posao. Najbolji trener u Hrvatskoj, dokazao se svugdje. Osijek može ići samo gore. Na čvrstim je temeljima. Možda sam imao neke mane u defenzivi, ali došao sam da budem bolji, da igram u oba pravca jer nogomet se ne može igrati samo u jednom pravcu - rekao je Kristijan Lovrić u razgovoru za Slavonsku televiziju.

Tijekom emisije nekoliko navijača Osijeka je nazvalo i zahvalilo se Lovriću na dolasku u Gradski vrt, a naravno, bilo je i molbi za dres.

- Morat ću se naoružati dresovima? Ono što sam radio i kad sam bio u Gorici, kad je u pitanju taj odnos s navijačima, to za mene nije problem, pogotovo za djecu, kad god traži netko, nije mi problem. I ja sam bio dijete, išao sam gledati svoje idole, san mi je bio uzeti dres. Ako netko želi moj dres, naravno da će ga dobiti. Maksimalno ću ispoštivati sve ljude - rekao je novi miljenik navijača bijelo-plavih.

Život mu se iz temelja promijenio otkako je upoznao suprugu Moniku, a njihov život obogatila je kćerkica dolaskom na svijet.

- Osjećam se prekrasno u ulozi oca, kad ugledam ženu i dijete, nema mi veće sreće i motivacije. To je ono za što se živi, još kad dođeš na jedno mjesto gdje te svi vole i cijene. Uloga oca, igrati nogomet, imati prekrasnu ženu i obitelj. To je san svakog čovjeka i nogometaša - rekao je rođeni Ogulinac.

Jedva čeka istrčati na teren i debitirati za Osijek, a ako još i zabije gol Dinamu, iz miljenika navijača prijeći će u božanstvo. No, iako 'modri' u posljednje vrijeme ne izgledaju najbolje, i dalje su najveći favoriti za naslov prvaka. Samo tri dana uoči te utakmice hrvatski prvak će na Maksimiru dočekati Sevillu u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europske lige. Dinamo će se istrošiti u tome susretu, a to bi mogla biti prednost za Osječane.

- Dinamo? Velika ekipa, kakav god da dođe, doći će jak. Smatram da će biti utakmica 50-50, ne bih se osvrtao na njihov umor. Tu nema bolova i umora, tu se ide do kosti i do kraja. Sigurno će doći napaljeni zbog izgubljenih bodova. Ne bih otpisivao Dinamo protiv Seville, ali nadam se da ćemo mi u nedjelju slaviti - zaključio je Lovrić.