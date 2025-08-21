Obavijesti

ČEKA GA DUGA PAUZA

Lovrić pretrpio tešku ozljedu tek što se vratio u domaći nogomet

Piše Domagoj Vugrinović,
Lovrić pretrpio tešku ozljedu tek što se vratio u domaći nogomet
Foto: NK Rudeš

Najdublji trag Lovrić je ostavio u Gorici gdje je u 120 utakmica zabio 54 gola i dodao 28 asistencija

Sredinom srpnja Kristijan Lovrić (29) potpisao je za Rudeš. Bivši krilni napadač Gorice i Osijeka vratio se u hrvatski nogomet nakon što je prošlu sezonu proveo u turskom drugoligašu Amedsporu. "Dragi Kiki, rudeška violino za golove, dobro došao u Rudeš", poručili su tada iz kluba.

Rudeš je nakon domaćeg remija protiv Sesveta (0-0) ekspresno smijenio trenera Stjepana Babića, a zatim je stigla i potvrda da su ostali bez velikog pojačanja koje je završilo na operacijskom stolu. Navijači Rudeša nisu dočekali da ih bivši hrvatski reprezentativac s jednim nastupom u dresu “vatrenih” razveseli golovima jer se ozlijedio.

MLADI HRVATSKI REPREZENTATIVAC Transfer bomba u 1. NL: Rudeš doveo golmana iz Bayerna!
Transfer bomba u 1. NL: Rudeš doveo golmana iz Bayerna!

"Naš Kristijan Lovrić morao je na operaciju Ahilove tetive koja je uspješno obavljena. Kiki šalje podršku cijeloj momčadi uoči iduće utakmice u kojoj idemo po tri boda, a i mi njemu šaljemo podršku za što brži i uspješniji oporavak. Kiki, čekamo te na terenu", objavili su iz Rudeša uz fotografiju Lovrića koji leži u bolničkom krevetu.

Foto: NK Rudeš

Ozljeda Ahilove tetive jedna je od najtežih u nogometu, a mnogi smatraju da je oporavak od nje teži i od oporavka nakon ozljede križnih ligamenata koljena. Očekuje se da će Lovrić izvan terena biti devet mjeseci, pa čak i do godinu dana.

