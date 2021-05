Nogometaši Gorice u srijedu od 20.10 gostuju kod Hajduka u sklopu 34. kola HT Prve lige. Ulog je velik, oba kluba pokušavaju izboriti mjesto u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Gorica je treća s 59 bodova, Rijeka četvrta s 52, a u borbu se želi uključiti i Hajduk, koji ima 51 bod i još se nada...

- Prvenstvo je pri kraju, utakmice dolaze brzo, zgusnut je raspored. Još jednom bih htio čestitati stožeru i momčadi na vaterpolskoj utakmici koju smo odradili prošli petak i pobijedili Osijek. Ta pobjeda nam gradi samopouzdanje, momčadi je to baš dobro sjelo - rekao je u uvodu trener Gorice Siniša Oreščanin pa dodao:

- Hajduk igra dobro proljeće, spletom okolnosti su u zadnje vrijeme promijenili formaciju. Ofenzivnije su bolji. Naravno, imaju i oni svojih problema, a mi ćemo to pokušati iskoristiti. Hajduk je na Poljudu uvijek Hajduk, ali mi se moramo baviti sobom. Sportski je nadati se i idemo na pobjedu. Nadam se da ćemo sve što smo zamisliti, provesti na terenu.

- Neće biti kartoniranog Juniora, u konkurenciju nam se vraćaju Hrvoje Babec i Kristijan Lovrić. U dobrom smo ritmu i nadam se da ćemo prikazati dobar nogomet.

'Bio sam srcem i dušom uz suigrače'

Riječ je potom dobio oporavljeni Lovrić.

- Nakon te lakše ozljede, vratio sam se nazad. Kao što je momčad pomogla meni, tako želim i ja njoj. Još tih par utakmica, da se izbori Europa i nadam se da ćemo u tome uspjeti.

Gorica je u jednom trenutku bila u jako lošem nizu. U ligi su čak sedam utakmica u nizu bili bez pobjede.

- Činilo mi se jako teško gledati utakmice s televizije. Ne možeš pomoći niti u jednom segmentu... Moji suigrači su odradili jako dobar posao, posložili su se, bili smo odlični u remiju sa Šibenikom (1-1), posebno u drugom poluvremenu pa onda i protiv Istre, Lokomotive i sad protiv Osijeka... - rekao je krilni napadač pa nastavio:

- Skidam im kapu. Nisam bio tu, ali sam bio srcem i dušom uz suigrače, čestitam i njima i treneru na svemu. Moramo pokazati još više u ove tri utakmice da dođemo do Europe, zaslužili smo, cijelu sezonu smo na tom trećem mjestu.

Za Hajduk je imao riječi hvale.

- Svi znamo što Hajduk predstavlja u hrvatskom nogometu. Svi znaju kakvi igrači tamo igraju, to je kudikamo bolja momčad, nego što su to rezultati pokazivali. Trener nam je dao upute, mislim da to možemo iskoristiti i doći do povoljnog rezultata - zaključio je hrvatski reprezentativac.