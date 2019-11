Lovrić: Zabio sam više od Lea? On igra u Barceloni, ja u Gorici

Gorica je i drugi put u tri dana svladala Hajduk i to s identičnim rezultatom. Opet 2-1, opet golovi Lovrića i Suka. Zabio je Kristijan Lovrić pravu bombetinu iz slobodnjaka, čak četvrtu ove sezone, i s time je prvi u Europi. Čak i ispred Lea Messija:

- Messi igra u Barceloni, ja igram u Gorici - šaljivo je prokomentirao Lovrić.

Talentiranog veznjaka na ovoj je utakmici gledalo i mnoštvo turskih skauta, no njega to ne interesira:

- Zanima me samo Gorica, tu sam plaćen, tu igram i lijepo mi je. Uživam u svakom trenutku, kao i cijela momčad. Svi smo iscrpljeni nakon ove tri pobjede, ostavili smo srce na terenu. Hajdukovi igrači ušli su s velikom dozom agresije, imali su odmah na početku šansu, a mi smo opet svjesno prepustili inicijativu njima i čekali priliku te je iskoristili.

Oglasio se i golman Gorice, Kristijan Kahlina:

- Sve ove dobre utakmice došle su na naplatu. Prije ove tri pobjede smo također igrali kvalitetno, no nije nas pratio rezultat, a bilo je i sudačkih grešaka poput one u Osijeku, no sad smo to naplatili. Nije da smo napaljeni na velike, ne možeš dvije godine biti napaljen na velike. Pokazujemo da je to kvaliteta i nastavit ćemo poakzivati da smo crna mačka sve dok nas ostali ne počnu respektirati.