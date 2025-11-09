Odluka nije bila laka. Međutim, u nogometu se na kraju krajeva sve vrti oko rezultata i bodova, a razvoj u posljednjih nekoliko tjedana nije išao onako kako smo željeli, rekao je sportski direktor Wolfsburga Peter Christiansen
Lovro Majer ostao bez trenera! Nizozemcu dali 'pedalu' nakon samo 10 utakmica na klupi...
Vodstvo njemačkog bundesligaša Wolfsburga uručilo je otkaz nizozemskom treneru Paulu Simonisu (40) nakon svega 10 utakmica, objavio je klub u čijim redovima igra hrvatski reprezentativac Lovro Majer.
Simonis je preuzeo Wolfsburg u lipnju nakon što je s nizozemskim klubom Go Ahead Eagles osvojio nizozemski Kup.
Međutim, na klupi njemačkog sastava nije se iskazao. U 10 kola "vukovi" su upisali šest poraza i trenutačno se nalaze na 14. mjestu s osam bodova.
- Odluka nije bila laka. Međutim, u nogometu se na kraju krajeva sve vrti oko rezultata i bodova, a razvoj u posljednjih nekoliko tjedana nije išao onako kako smo željeli - rekao je sportski direktor Wolfsburga Peter Christiansen.
Momčad će privremeno preuzeti trener U-19 ekipe Daniel Bauer.
