Lude tri minute: Beljo je zabio prvijenac za 'vatrene', a onda smo primili novi gol iz prekida

Loše je Hrvatska otvorila utakmicu protiv Španjolske u Sevilli, ali kad je došla do daha, zabila je iz prve prave napadačke akcije u 28. minuti. Ivan Perišić je ubacio s lijeve strane, a Dion Drena Beljo elegantno poentirao glavom na prvoj stativi.

Prvi mu je to gol za "vatrene" u trećem nastupu, kod Zlatka Dalića je dobio svega 55 minuta u dvije utakmice 2023. i nakon tri godine vratio se u reprezentaciju.

Beljin prvijenac za hrvatsku reprezentaciju pogledajte OVDJE.

Nažalost po Hrvatsku, taj je rezultat stajao na semaforu samo tri minute jer je nakon kornera Španjolske i centaršuta Yamala sam kao duh ostao Marc Pubill i glavom zakucao za 2-1. Opet je Hrvatska primila gol iz prekida.

Video Pubillova gola pogledajte OVDJE.

Mikel Oyarzabal je u 36. minuti zabio treći gol za "furiju" nakon slabije reakcije Livakovića, ali ispostavilo se da je bilo iz zaleđa.