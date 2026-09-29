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Lude tri minute: Beljo je zabio prvijenac za 'vatrene', a onda smo primili novi gol iz prekida

Piše Josip Tolić,
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Lude tri minute: Beljo je zabio prvijenac za 'vatrene', a onda smo primili novi gol iz prekida
Foto: Marcelo del Pozo
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ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 2-1 Beljo je šokirao Španjolsku prvim golom za "vatrene", ali radost je trajala samo tri minute prije novog hladnog tuša

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Loše je Hrvatska otvorila utakmicu protiv Španjolske u Sevilli, ali kad je došla do daha, zabila je iz prve prave napadačke akcije u 28. minuti. Ivan Perišić je ubacio s lijeve strane, a Dion Drena Beljo elegantno poentirao glavom na prvoj stativi.

Prvi mu je to gol za "vatrene" u trećem nastupu, kod Zlatka Dalića je dobio svega 55 minuta u dvije utakmice 2023. i nakon tri godine vratio se u reprezentaciju.

Beljin prvijenac za hrvatsku reprezentaciju pogledajte OVDJE.

Nažalost po Hrvatsku, taj je rezultat stajao na semaforu samo tri minute jer je nakon kornera Španjolske i centaršuta Yamala sam kao duh ostao Marc Pubill i glavom zakucao za 2-1. Opet je Hrvatska primila gol iz prekida.

Video Pubillova gola pogledajte OVDJE.

Mikel Oyarzabal je u 36. minuti zabio treći gol za "furiju" nakon slabije reakcije Livakovića, ali ispostavilo se da je bilo iz zaleđa.

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