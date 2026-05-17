Lude utakmice u Italiji! Milan je pobijedio Genou s Modrićem na klupi, Como još ima šanse za LP

Napeta borba za preostala mjesta koja vode u Ligu prvaka, pomiješana s nevjerojatnim logističkim izazovima, dovela je do situacije rijetko viđene na Apeninima. U nedjelju je točno u podne započelo čak pet utakmica talijanskog prvenstva, a svaka je uključivala klub koji se grčevito bori za plasman u Ligu prvaka.

Pravila nalažu da se posljednja kola moraju igrati u isto vrijeme kako bi se osigurala regularnost, no odluka da to bude neuobičajeni podnevni termin bila je iznuđena. Naime, finale teniskog Mastersa u Rimu, na kojem se očekivao domaći junak Jannik Sinner, zauzelo je poslijepodnevni termin, dok je policija zbog ranijih navijačkih nereda odbila odobriti večernji termin za rimski derbi.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Milan pobijedio Genou, a Modrić je ostao na klupi

Milan je odradio težak posao na gostovanju kod Genoe i slavio s 2-1, napravivši velik korak prema osiguravanju Lige prvaka. Otpor domaćina slomljen je tek u drugom poluvremenu. U 50. minuti, Christopher Nkunku je prvo presjekao jedno loše dodavanje obrane Genoe i izborio penal, a zatim ga je sam sigurno i realizirao za vodstvo. Pobjedu je, činilo se, potvrdio mladi Švicarac Zachary Athekame u 81. minuti, no Genoa se nije predavala. Johan Vásquez je u 86. minuti smanjio zaostatak i unio nervozu u redove "rossonera", no momčad Massimiliana Allegrija uspjela je sačuvati prednost do kraja.

Foto: Daniele Mascolo

Zanimljivo je da se u zapisniku Milana, na klupi za pričuve, našao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, što je svakako ohrabrujuća vijest nakon njegove nedavne ozljede i operacije, ali nije bilo potrebe da ulazi u igru.

'Stara dama' posrnula kod kuće i Liga prvaka je sve dalja

Potpuno suprotnu priču ispisao je Juventus, koji je na svom terenu u Torinu doživio šokantan poraz od Fiorentine 2-0. Gosti iz Firence odigrali su taktički savršenu utakmicu i golovima Chera Ndoura i Rolanda Mandragore odnijeli sva tri boda. 'Stara dama' bila je bezidejna, a frustraciju je dodatno pojačao i poništeni pogodak zbog zaleđa. Ovim porazom Juventus si je opasno zakomplicirao život, dopustivši rivalima poput Milana i Rome da im se opasno približe na ljestvici.

U Rimu se slavilo, Mancini heroj Derbija della Capitale

Apsolutni epicentar nogometnih zbivanja bio je, dakako, Rim, gdje se odigrao još jedan vatreni Derby della Capitale. Roma je na svom Olimpicu ugostila gradskog rivala Lazio i na krilima nevjerojatnog Gianluce Mancinija upisala ključnu pobjedu od 2-0, ostavši tako u utrci za plasman među četiri najbolje momčadi. Branič 'vučice' prometnuo se u junaka susreta s dva pogotka, oba postignuta na gotovo identičan način - glavom nakon ubačaja. Prvi put je mrežu zatresao u 40. minuti nakon kornera koji je izveo Niccolò Pisilli, uhvativši cijelu obranu Lazija na spavanju.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Priča se ponovila i u 66. minuti. Ovoga puta asistent je bio Paulo Dybala, čiji je centaršut Mancini ponovno pospremio iza leđa golmana za potvrdu pobjede. Iako golova više nije bilo, tenzije na terenu nipošto nisu splasnule. Vrhunac je dosegnut u samoj završnici, kada su nakon žestokog naguravanja i sukoba crvene kartone zaradili domaći igrač Wesley i Lazijev Nicolò Rovella, čime je samo potvrđeno da u ovom derbiju nikada ne nedostaje vatre. Toma Bašić je odigrao cijeli susret za Lazio i bio jedan od najboljih igrača ekipe na terenu.

Como nastavlja svoj san

U sjeni velikih derbija i okršaja giganata, svoju je iznimno važnu pobjedu upisao i Como. Momčad koju s klupe vodi Cesc Fabregas na domaćem je terenu svladala Parmu minimalnim rezultatom 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 56. minuti, kada je Alberto Moreno iskoristio asistenciju Jesusa Rodrigueza i zabio pobjednički gol. Ova tri boda od neprocjenjive su važnosti za Como, koji tako nastavlja svoj san o plasmanu u europska natjecanja i ostaje u samom vrhu, za petama vodećim klubovima Serie A. Martin Baturina odigrao je cijeli susret za Como, a Ivan Smolčić je ušao u 71. minuti.

Napoli je osigurao Ligu prvaka iduće sezone

Na gostovanju kod Pise, talijanskog drugoligaša od iduće sezone, Napolitanci su slavili 3-0. Golove su zabili Scott McTominay, Amir Rrahmani i Rasmus Hojlund. Hrvatski golman Adrian Šemper branio je cijeli susret za Pisu.

*uz korištenje AI-ja.