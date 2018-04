Ludi debi Frane Zolje: Škarice, golčina s 20 metara i - poraz...

Da ne bi tek tako otišao u Kinu, praktički bez pozdrava, Franck Ohandza je iz HNL-a na Daleki istok sa sobom ponio suspenziju od dvije utakmice zarađenu u onom Hajdukovom porazu od Slaven Belupa na Poljudu. Nakon što je odradio tu kaznu, pa zatim propustio još jednu utakmicu, u četvrtom kolu druge kineske lige konačno je došlo vrijeme za debi Kamerunca kojeg navijači u Splitu neće tako brzo zaboraviti. I odmah je Ohandza pokazao da će biti veliko pojačanje za svoj Shenzhen...

Doduše, njegova momčad je doživjela prvi poraz, nakon što je u prva tri kola upisala pobjedu i dva remija, ali Frane Zolja je svoj dio posla odradio. U 64. minuti utakmice napravio je ono što smo na terenima HNL-a više puta viđali posljednjih godina. Silina, moć, snaga i realizacija. U nogometu kao što je kineski drugoligaški te Ohanzine karakteristike kao da još više dolaze do izražaja. Do svog je prvoga gola došao tako da je prvo blokiran njegov pokušaj s visine penala, no odbijenu loptu opet je uzeo Ohandza, doveo je do 20-ak metara od gola te je snažnim i preciznim udarcem poslao u mrežu za 1-1. U videu ćete Ohandzin gol pronaći od 3:30 minuta...

Imao je Ohandza i još jedan dobar pokušaj, malo prije gola na jedno je nabacivanje reagirao pokušajem škarica, situacija je bila slična kao ona iz koje je Cristiano Ronaldo zabio Juventusu gol za pamćenje. No budući da Ohandza ipak nije Ronaldo, takav je bio i ishod ovog pokušaja. Umjesto u mreži, lopta je otišla tri, četiri metra iznad gola...

Ohandza je odigrao svih 90 minuta, igrao je u vrhu napada u paru s Kolumbijcem Preciadom, dok je preostalih devet igrača bilo domaćih, svih devet Kineza. Međutim, Ohandzinoj dobroj partiji unatoč, show je ovoga puta ukrao stanoviti Dominic Vinícius Eberechukwu Uzoukwu, 23-godišnji brazilski napadač s nigerijskim državljanstvom. Zabio je oba gola za Beijing, prvo u 22. minuti, a onaj pobjednički uvalio je u 88... Novu šansu za osvajanje bodova Ohandza i njegov Shenzhen imat će u nedjelju protiv Wuhan Zalla, u čijem napadu igra još jedan bivši igrač Hajduka - Jean Kouassi.