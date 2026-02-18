Ludi hokejski dan. I Amerikanci jedva prošli u polufinale ZOI-ja

Nakon Slovačke, Kanade i Finske, plasman u polufinale olimpijskog turnira u Milanu izborili su i hokejaši SAD-a. Čak tri četvrtfinalna ogleda završila su u produžetku, Amerikanci su u "overtimeu" porazili Šveđane, Kanada je slavila protiv Češke, a Finska je bila bolja od Švicarske. Jedini su Slovaci izborili polufinale bez stresa. Kanada će tako u polufinalu igrati protiv branitelja Finske, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti SAD i Slovačka. Posljednja se među četiri najbolje ekipe probila reprezentacija SAD trijumfom 2-1 protiv Švedske.

Nakon prve trećine bez golova, Amerikanci su poveli u 31. minuti preko Dylana Lakrina. Pucao je Jack Hughes, a napadač Detroit Red Winsa je skrenuo pak u gol. Zanimljvo, bio je to 36. udarac u susretu i tek prvi gol. Švedska je ipak uspjela izjednačiti 90 sekundi prije kraja susreta golom Mike Jada Zibanejada. Šveđani su povukli vratara Jacoba Markstroma s gola kako bi imali igrača više i rizik se isplatio. Odluka je na kraju pala u produžetku u igri tri na tri, a gol odluke zabio je Quinn Hughes nakon četiri minute igre. Sjedinjene Države će u polufinalu igrati protiv Slovačke koja je uvjerljivom 6-2 pobjedom slavila protiv Njemačke.

Foto: Marton Monus

Nakon što su osvojili prvo mjesto u skupini sa Švedskom i Finskom i izravni plasman u četvrfinale, Slovaci su na najbolji način iskoristili činjenicu kako su bili odmorniji od svojih suparnika. Slovačku je ka pobjedi poveo Pavol Regenda (18:06) krajem prve trećine da bi Miloš Kelemen (24:01) i Oliver Okuliar (24:34) u razmaku od 33 sekunde povisili na 3-0, a onda je i Dalibor Dvorsky (30:21) zabio za 4-0 sredinom trećine.

Lukas Reichel (34:59) smanjio je na 4-1 i vratio nadu Njemačkoj, ali Regenda (40:58) je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti treće trećine praktički riješio sve dvojbe. Frederik Tiffels (49:09) je s igračem više smanjio na 5-2 pa su Nijemci pred kraj susreta iz igre povukli vratara u nastojanju da se još približe, ali dogodilo se suprotno te je Tomaš Tatar (56:33) pogotkom u praznu mrežu postavio konačnih 6-2.

REZULTATI - četvrtfinale: SAD - Švedska 2-1 prod. (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) Finska - Švicarska 3-2 prod. (0-2, 0-0, 2-0, 1-0). Kanada - Češka 4-3 prod. (1-2, 1-0, 1-1, 1-0) Slovačka - Njemačka 6-2 (1-0, 3-1, 2-1) POLUFINALE - 20. veljače: Kanada- Finska SAD - Slovačka