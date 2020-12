Robert Lewandowski (32) zasluženo je odnio nagradu za najboljeg nogometaša 2020. godine prema odluci Fife! Razočarao je popularnog Portugalca, ali ne može se reći da to Poljak nije zaslužio jer je iza njega odlična sezona. No, sve je to počelo mnogo ranije.

Život je podredio nogometu i svi koji ga poznaju to će potvrditi. Čak je razvio i neke neobične rituale kojih se drži, a u svemu mu pomaže i podržava ga supruga Anna.

- Taj tip razmišlja 24 sata o pravoj hrani, zdravom životu, redovnom spavanju i treninzima. On je nevjerojatan - rekao je jednom prilikom Pep Guardiola, koji ga je vodio u Bayernu.

Naime, suigrači su se Poljaku čudili što jede desert prije glavnog jela. Bilo im je ludo i neobično, ali iza svega stoji priča.

Njegova supruga Anna je bivša prvakinja u karateu i stručnjak za prehranu. Smatra da se slatka hrana probavlja brže pa ističe da se ovom metodom ne miješa s drugim grupama hrane poput bjelančevina i ugljikohidrata. Lewa ovakvim tipom prehrane brže sagorijeva masti.

Njegovi rituali ne zaustavljaju se samo na obrocima. Prije svake utakmice i treninga prvo stavi lijevu kopačku pa onda desnu, a i spava na lijevoj strani kreveta. Tu metodu predložio mu je stručnjak za spavanje jer njome odmara desnu nogu s kojom je postigao pregršt golova u karijeri.

Uz sve to, napadač Bayerna često radi i na kognotivnim sposobnostima pa vježba mozak kako bi mu koncentracija bila na razini.