Ludnica, delirij, ono kad lijevi bek koji to nije sruši 'furiju'...

Tin Jedvaj, taj je dečko u karijeri igrao na svim pozicijama u obrani, čak i veznom redu. Nije samo branio i bio napadač. Nije bio napadač, niti će biti, ali je zato majstor srušio Španjolce kao najbolji napadači. Dva gola, naš je lijevi bek zabio dva gola moćnoj "furiji".

Zabio je Tin za 2-1, ali vratili su se Španjolci iz penala. Vratili se, ali je mali Jedvaj onda odlučio zabiti još jedan. Evo, vam gol u sudačkoj nadoknadi, pa se vi "slikajte", poručio je Tin bahatim Španjolcima.

Bila je to utakmica za pamćenje. Još jedna nizu u ovoj za nas neponovljivoj 2018. godini. Ne pobjeđuje se svaki dan Španjolska golom u sudačkoj nadoknadi. Euforija, delirij, ludnica, tako je to izgledalo kad je naš lijevi bočni koji to nije srušio Španjolsku.

U Maksimiru je bilo 33.018 gledatelja. Kakav dekor, kakva atmosfera, zaslužili su navijači na tribinama ovakav moćan kraj.

Doista, kraj je bio moćan. Savršen da nije mogao biti savršeniji. Pobjeda koja srebrnog s Mundijala ostavlja u igri za završnicu Lige nacija. Još treba pobijediti Englesku na Wembleyu. To znamo kako napraviti. "Kockasti" su to napravili u studenom 2007. godine. Šokirali su Engleze tada, šokirali su ih prije četiri mjeseca u Rusiji, a niz neka nastave u nedjelju.

Pobjeda u hramu nogometa bi zaokružila ovu našu sjajnu, genijalnu i moćnu nogometnu godinu. Ovo je u Maksimiru bio barem mali slatki revanš za ono što je Španjolska napravila Hrvatskoj u Elcheu. Bila je to večer iz noćne more, ali na to se ne treba vraćati u ovim trenucima slavlja.

Pokazala je ova momčad i večeras što je viceprvak svijeta, što je hrvatsko srce. Trijumf koji ćemo pamtiti zbog puno razloga. Nakon onog teškog poraza u Elcheu, krenule su priče da smo napravili svoje, da ćemo lako izgubiti sve ostale utakmice u Ligi nacija, ali Hrvatska je to. Srce i ponos!