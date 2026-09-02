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PRERAČUNALI SE

Ludnica na kraju prijelaznog roka! Francuzi 'igrali' na dvije strane, ostali bez silnih milijuna

Piše 24sata,
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Ludnica na kraju prijelaznog roka! Francuzi 'igrali' na dvije strane, ostali bez silnih milijuna
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Foto: Johnny Fidelin/ICON SPORT
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Transferna sapunica za pamćenje: Chelsea je ostao veznjaka jer je Monaco u zadnji čas povukao dogovor, i to zbog drugog posla koji na kraju nije ni bio realiziran...

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Posljednji dan ljetnog prijelaznog roka donio je jednu od najbizarnijih transfernih saga posljednjih godina. Dogovoreni prelazak senegalskog veznjaka Lamine Camare (22) iz Monaca u Chelsea propao je u posljednjim minutama na nevjerojatan način, zbog čega je londonski klub u šoku.

Na Stamford Bridgeu opisali su potez Francuza kao "duboko neprofesionalan" nakon što je sve bilo spremno za veliki transfer. Nakon što su finalizirali prodaju Enza Fernandeza u Manchester City za rekordnih 125 milijuna funti, u Chelseaju su ekspresno pronašli zamjenu.

Le Havre Athletic Club v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2026/2027
Foto: Johnny Fidelin/ICON SPORT

Lamine Camara, 22-godišnji senegalski reprezentativac i jedan od najtraženijih mladih veznjaka Europe, trebao je postati novi igrač "Plavaca". Klubovi su postigli potpuni pismeni dogovor o odšteti vrijednoj 47 milijuna funti (oko 55 milijuna eura). Camari je pripremljen šestogodišnji ugovor, a igrač je čekao zeleno svjetlo za let u London na liječnički pregled. Činilo se da je sve tek puka formalnost i da Chelsea dobiva ključno pojačanje.

Domino-efekt s Goodison Parka

A onda, netom nakon što je prošao rok za transfere u ponoć, stigla je šokantna vijest. Monaco je pismenim putem obavijestio Chelsea da odustaje od dogovora. Razlog? Potpuno nevezan transfer njihovog napadača Folarina Baloguna u Everton. Monaco je, naime, planirao prodati samo jednog od svoja dva vrijedna igrača.

Kada su vjerovali da su uspjeli ponovno ispregovarati i zaključiti prodaju Baloguna Evertonu, odlučili su zaustaviti transfer Camare. Uvjereni da je američki napadač na putu za Goodison Park, klub iz Kneževine povukao je riječ danu Chelseaju i odbio potpisati dokumentaciju prije isteka roka.

Dvostruki fijasko Monaca 

Ironično, drama se tu nije zaustavila. U nevjerojatnom obratu, Folarin Balogun je u posljednji trenutak osobno odbio transfer u Everton, ostavivši Monaco i Everton na cjedilu. Klub iz Kneževine tako je u svega nekoliko sati uspio srušiti dva velika izlazna transfera i navukao na sebe bijes jednog od najvećih europskih klubova.

Pre Season Friendly - Liverpool v AS Monaco
Foto: Jason Cairnduff

U Chelseaju su, prema navodima engleskih medija, ostali zapanjeni i ogorčeni. Smatraju da se takav preokret nakon postignutog pismenog dogovora kosi sa svim načelima profesionalnog poslovanja.

Chelsea ostao kratkih rukava, ali održao riječ

Iako su imali i pravnu i moralnu osnovu da nakon ovog fijaska u potpunosti zaustave odlazak Enza Fernandeza, uprava Chelseaja odlučila je ostati dosljedna. Propast Camarinog dolaska značila je da su ostali bez direktne zamjene za ključnog argentinskog veznjaka, no londonski klub nije želio pod svaku cijenu izigrati dogovor postignut s Manchester Cityjem i samim igračem.

Ligue 1 - AS Monaco v Olympique de Marseille
Foto: Manon Cruz

Održali su svoju riječ i finalizirali rekordni transfer, pokazavši pritom poslovnu etiku koja je, prema njihovom mišljenju, Monacu u potpunosti nedostajala.

Tako je Chelsea završio prijelazni rok znatno oslabljen u veznom redu, bez planiranog pojačanja i s jednim iznimno gorkim iskustvom koje će sigurno utjecati na buduće odnose s francuskim klubom. Hoće li se priča oko Camare ponovno aktivirati u siječnju, ostaje za vidjeti, no mostovi između klubova sada su ozbiljno narušeni.

Ligue 1 - AS Monaco v Olympique de Marseille
Foto: Manon Cruz

(*uz korištenje AI-ja)

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