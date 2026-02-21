Obavijesti

Ludnica u BiH! Prvoligaš objavio novog trenera tijekom susreta

Susret Zrinjskog i SLoge u 20 kolu WWin Premijer lige BiH | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici 22. kola prvenstva BiH. Sloga iz Doboja izgubila je od Borca 4-0, a tijekom susreta klub je na društvenim mrežama objavio ime novog trenera

Sloga iz Doboja ne igra dobro ove sezone u prvenstvu BiH. Trenutačno je deveta ekipa lige s 19 bodova u 22 susreta te ima samo bod više od posljednjeg Rudara iz Prijedora. Postigli su najmanje golova do sad (14), a imaju treću najgoru obranu lige (26). Na susretu 22. kola koji se igrao u petak navečer izgubili su u Doboju od Borca iz Banja Luke 4-0, a u tijeku utakmice klub je na društvenim mrežama objavio ime novog trenera. 

Službene stranice kluba na društvenim mrežama objavile su kako se na klupu vraća Nedim Jusufbegović.

- FK Sloga Meridian imenovala je Nedima Jusufbegovića za novog šefa stručnog stožera prvog tima. Dobro nam došao, Nedime!

Susret je vodio pomoćni i privremeni trener Marko Mazalica (38), a prije njega na klupi je bio od listopada 2025. do sredine veljače bio Marko Maksimović (41). Novi trener je Nedim Jusufbegović (51) koji je već vodio klub u sezoni 2024./25. U karijeri je bio pomoćni trener Savi Miloševiću na klupi BiH, a vodio je Velež, Igman Konjic, Čelik, GOŠK Gabelu, Zvijezdu Gradačac i Olimpik

Kao igrač je igrao na poziciji napadača u Igman Konjicu, Sarajevu, Veležu, Olimpiji i Željezničaru gdje se umirovio 2005. Nastupio je dva puta za BiH i to na prijateljskim susretima protiv Južne Afrike i Irana 2001. godine.

