Ludnica u Lutonu! Nebeski skok Ricea u 97. za pobjedu Arsenala

Nogometaši Arsenala pobijedili su 4-3 na gostovanju kod Luton Towna u 15. kolu Premiershipa.

Topnici su poveli u 20. minuti golom Martinellija, Osho je izjednačio pet minuta kasnije, a novu prednost pred odlazak na predah gostima je osigurao Gabriel Jesus u 45. minuti.

Foto: DAVID KLEIN

Rice u 97. za pobjedu Arsenala

No, to je bio samo početak ludnice na Kenilworth Roadu. Domaćin preokreće golovima Adebaya (49') i Barkleyja (57') u prvih 12 minuta drugog poluvremena, no Havertz brzim golom vraća sve na početak 30 minuta prije kraja regularnog vremena.

Arsenal je do kraja utakmice pritisnuo, a sav trud došao je na naplatu u 97. minuti kada je Declan Rice bio najviši u skoku i zabio za pobjedu "topnika" i erupciju oduševljenja među Mikelom Artetom i njegovim pomoćnicima.

Foto: DAVID KLEIN

Topnici ostaju na vrhu

Pobjedom nad Lutonom, Arsenal s 36 bodova ostaje vodeći na vrhu Premiershipa i nakon 15. kola. Liverpool, koji ima pet manje, gostuje kod Sheffielda (srijeda, 20.30), dok Manchester City gostuje kod neugodne Aston Ville.

U ranijem terminu odigran je susret između Wolvesa i Burnleyja, a domaćin je slavio 1-0 golom Hwang Hee-Chana u 42. minuti.