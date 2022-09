VIDEO Cirkus u Torinu: VAR u 95. poništio gol za pobjedu Juvea, tuča igrača na kraju i tri crvena!

Nogometaši Juventusa ponovno su podbacili. Ovoga puta na svojem terenu u 6. kolu Serie A u kojem su neočekivano odigrali tek 2-2 protiv Salernitane i to nakon što su se spasili golom Bonuccija iz penala u 92. minuti. I nakon velike drame na kraju susreta.

Juventus je, očekivano, imao nadmoć na terenu i posjed u svojim nogama. Nogometaši Salernitane se nisu bunili, a nije niti Davide Nicola koji je rado pripremio taktiku na toj osnovi.

No, gostujući igrači su ti koji su zabijali i šokirali 'staru damu' u prvom poluvremenu. Prekaljeni Antonio Candreva zabio je već u 18. minuti i burno proslavio pogodak protiv bivšeg kluba pa iako se očekivao izjednačujući pogodak Juventusa protiv znatno slabijeg suparnika, potkraj prvog dijela uslijedilo je novo iznenađenje.

Skupo plaćeni Bremer je igrao rukom u svojem šesnaestercu te udarac Piateka izravno usmjerio van okvira gola. VAR sobi to nije promaknulo pa je glavni sudac Marcenaro nakon pregleda snimke dosudio kazneni udarac.

Poljak je preuzeo odgovornost i hladnokrvno pogodio pored Perina. Umjesto izjednačenja, Torinezi su na odmor otišli s velikim zaostatkom od dva gola.

Što god je Max Allegri rekao svojim igračima na odmoru upalilo je već u 51. minuti. Kostić je poslužio Bremera, koji se iskupio za skrivljeni penal.

No, što god da je Allegri rekao igračima nije utješilo navijače, koji iz kola u kolo imaju sve manje strpljenja. Juve je do sučeva zvižduka napadao i napadao pa u 91. minuti sretno stigao do penala iz kojeg je Leonardo Bonucci minutu kasnije pogodio za 2-2 i to tek iz popravnog pokušaja pošto mu je prvi obranio Sepe.

A onda je Allianz Arena u Torinu doživjela erupciju. Salernitana je prosula sve dobro što je izgradila, a Arkadiusz Milik pogodio za 3-2 u 94. minuti pa u ludoj završnici zaradio crveni karton (drugi žuti) zbog skidanja dresa.

No, tu iznenađenjima nije bio kraj. Prvo je i Fazio dobio crveni karton kada je izbila tučnjava i naguravanje, a onda je sudac Marcenaro poništio gol Milika zbog zaleđa u 95. minuti. Aktivirala se VAR soba i Juventus je u nekoliko minuta od opće euforije ponovno pao u provaliju.

U međuvremenu je pocrvenio i Juan Cuadrado pa je Juventus utakmicu završio s devetoricom. Novim remijem, već četvrtim u šest kola 'stara dama' zauzima tek osmo mjesto u prvenstvu.

