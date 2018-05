Ludnica u zadnjem kolu: Tri kluba se bore za naslov prvaka

Turska je možda i službeno najneizvjesnija liga ove sezone. U zadnjem kolu tri kluba će se boriti za naslov prvaka - Galatasaray, Fenerbahče i Basaksehir, a osim naslova prvaka, u igri je i plasman u Ligu prvaka.

Fenerbahče je 7-0 pobjedom protiv Karabukspora u ponedjeljak izjednačio gol-razliku sa prvoplasiranim Galatasarayom. Tri boda manje od njega imaju i Fenerbahče i Basaksehir, a Bešiktaš je na četvrtom, sa 68 bodova.

Galatasaray drži sudbinu u svojim rukama. Pobjeda i remi im osiguravaju naslov, ali porazom od Göztepea stvari se kompliciraju. Tada bi drugo i trećeplasirani imali priliku pobjedama doći do naslova. S obzirom da bi u tom slučaju klubovi imali isti broj bodova, o poretku odlučuju međusobni ogledi pa gol razlika i na kraju broj postignutih golova.

#TitleRace: Minumum scenarios for title contenders for league title:

- #Galatasaray: Draw against #Goztepe

-#Basaksehirspor: Win #Kasimpasa, wait for Galatasaray to lose

- #Fenerbahce: Win #Konyaspor, wait for Galatasaray to lose + Basaksehirspor to draw