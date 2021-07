Italija je osvojila Europsko prvenstvo!

Talijani su do zlatne medalje stigli nakon drame penala u kojoj je briljantni golman Gigi Donnarumma obranio čak tri penala engleskim reprezentativcima. Ti igrači našli su se na meti rasističkih napada u Engleskoj, a u međuvremenu su Talijani već ludo slavili.

Erupcija, euforija, ludnica, a što drugo, zavladala je ulicama, trgovima, gradovima diljem Italije.

- To je nevjerojatno, nevjerojatno, ne možete se osjećati bolje od ovoga, pobijedili smo u finalu - Stefano Gucci, navijač u gužvi na Piazzi Del Popolo u Rimu gdje su igrači već stigli u ponedjeljak ujutro s pobjedničkim peharom.

A ludo je bilo i u - svlačionici! Talijani su objavili na desetke videa gdje pjevaju, skaču i slave, no najzanimljivije trenutke priredili su upravo Donnarumma, koji je proglašen igračem turnira, i legendarni Daniele De Rossi.

Donnarumma je pjevao "It's coming home" kako bi ismijao Engleze. Leonardo Bonucci je to pretvorio u "It's Coming Rome", a Talijani su pjevali i neke druge pjesme poput one navijačke "Will Griggs on fire, your defense is terrified", inače obrade pjesme "Freed from Desire".

Pomoćni trener, 37-godišnji De Rossi, u košulji i hlačama je skočio na stol premazan slojem piva i proklizao nekoliko metara prema naprijed. Potom je pao na pod, okrenuo se, dignuo i nastavio skakati! Zajedno sa svima ostalima... Kakvo prekrasno slavlje!

