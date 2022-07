'Ludogorec ima peh, u Europi su naletjeli na Dinamo, a baš žalim za ispadanjem Osijeka i Rijeke'

Mislim da smo gledali rastrčani i dominantni Dinamo, napravili smo dosta prilika i zasluženo pobijedili. Uz tri boda smo dali prostora nekim igračima koje do sada nismo vidjeli, neke smo odmorili. Moram biti zadovoljan, stopostotni smo u prvenstvu, a ova pobjeda diže atmosferu uoči sljedećih utakmica, kaže Ante Čačić.

Dinamo je odradio još jednu dobru prvenstvenu utakmicu, bez ikakvih problema svladao (4-1) Istru. Bila je to dojmljiva partija "modrih", Ante Čačić odmarao je velik broj prvotimaca koji su zaigrali u Skoplju, golom je debitirao Boško Šutalo, a prve minute u sezoni dobili su Dilaver, Marin i Emreli.

Luka Menalo?

- Osjetio je grč u mišiću, zadnju ložu. Mislim da je samo grč, da nije ništa ozbiljnije, ali moramo vidjeti. Boško Šutalo? Polako ga vraćamo, dobio je 60 minuta. Radi se o igraču koji se sada dobro osjeća, dizat će se i zaoštriti konkurenciju na stoperskoj poziciju.

Danas su oduševili i bočni igrači, Sadegh Moharrami i Petar Bočkaj.

- Vi to volite gledati što igrači naprave prema gore, ali oni prvo moraju 80% stvari napraviti kako treba pred svojim golom, ostalo za njih je plus. Bili su dobri i jedan i drugi.

Martin Baturina?

- On je posljedica moje rotacije, ima još takvih. Suvišno je govoriti o njemu, dao sam mu broj 10, ne želim ga dizati u nebesa, ali to je momak koji puno radi, skroman je, igra u obje faze, požrtvovan je, nije sebičan. Radi sve što dolikuje talentiranom igraču.

Koliko znate o Ludogorecu?

- Poznajem Ludogorec otprije deset godina kad su bili nagazna mina, a od tada kao klub samo rastu. Redovito su prisutni u europskim skupinama, igraju dobro, ali imaju peha, u Europi su naišli na Dinamo. Siguran sam kako ćemo gledati sraz dvije jako dobre momčadi, a bolji će na kraju ići dalje.

Hoćete li odgađati HNL utakmice?

- Ne, nećemo ih odgađati, za sada nećemo.

Kako komentirate krah hrvatskih klubova?

- Kad sam došao u svlačionicu i postao trener Dinama, rekao sam igračima da liga nije toliko jaka, već smo se mi približili konkurentima, a ne oni nama. I prvenstvo je bilo neizvjesno. Bila je pauza, u prvenstvo se lani ušlo s kiksom protiv Slavena, pa bilo malo prostora za rotacije. Meni je jako žao, nedostaje i Dinamu to da drugi klubovi skupljaju koeficijente, ali tako je kako je. Vjerujem da će Osijek i Rijeka iz toga izvući pouku, navijam da Hajduk prođe, to bi bilo sjajno za hrvatski nogomet. A i nama će biti lakše ako će drugi klubovi igrati Europu - završio je Čačić.

Gonzalo Garcia nije bio zadovoljan predstavom svoje momčadi u Maksimiru.

- Počeli smo malo bojažljivo, pa primili brzi gol. Kasnije smo dosta dugo djelovali kao momčad, ali i dalje smo radili previše pogrešaka. Vidio sam neke dobre stvari, ali daleko je to od onoga što očekujem od svoje momčadi. Moramo se osnažiti, ne mogu pričati u brojkama koliko pojačanja još očekujem, ali mi moramo biti bolji, moramo se pojačati. Neki igrači nam tek prvi put igraju Prvu ligu, očekujem još igrača - poručio je Gonzalo Garcia.

U 32. minuti Boško Šutalo je u svom debiju zabio za 2-0. Bočkaj je ubacio iz slobodnog udarca, a Šutalo glavom pogodio za 2-0.

- Najbitnije da smo pobijedili. Nastavili smo pobjednički niz u prvenstvu. Rezultat nam daje samopouzdanje pred Ludogorec. Dugo nisam igrao, ali bitno mi je bilo da dobro uđem u utakmicu i da se ne ozlijedim. Zadovoljan sam prvim golom i s pobjedom te se nadam da ću tako nastaviti. Nije da baš imam neku dobru statistiku kod ubačaja s glavom, ali nadam se da će ih biti još - rekao je debitant Šutalo.

- Na svim pozicijama se osjećam dobro. To mi je posao. Dao sam svoj maksimum i nagradilo me. Nakon Makedonije smo se počeli pripremati za Istru. HNL nam donosi Europu, ali od sutra se već spremamo za Ludogorec. Gol Istre? Dogodi se pad koncentracije, ali najbitnije da smo uzeli tri boda - rekao je Bočkaj.

- Sretan sam prije svega zbog pobjede. Važna su tri boda, a ova ozljeda me dosta smetala, ali sada se osjećam dobro. Ne znam koliko ću minuta dobiti u sljedećoj utakmici, ali dat ću sve od sebe. Do sada sam propustio šest utakmica i nakon ozljede je teže vratiti se u firmu. To je dio našeg posla, ali psihološki sam dobro, ipak sam igrač Dinama - zaključio je Emreli.

