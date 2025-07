Ludogorec nakon produžetaka izborio utakmicu s Rijekom

Rijeka je doznala protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Bit će to bugarski Ludogorec, koji je u Mađarskoj remizirao s Dinamom iz Minska 2-2. Zašto u Mađarskoj, a ne u Bjelorusiji? Razlog tomu jest da su letovi u Bjelorusiju, kao i u Rusiju označeni kao nesigurni zbog napada na Ukrajinu. Dinamo će tako i u nastavku kvalifikacija (sad idu u kvalifikacije za Europsku ligu) sve utakmice igrati na neutralnom terenu, u Mađarskoj, koja se ponudila kao domaćin za održavanje susreta.

Ludogorec je u utakmicu ušao kao favorit i poveo pred kraj prvog poluvremena, kada je Edvin Kurtulus proigrao Ericka Marcisa, koji je zabio za vodstvo Bugara. Ipak, Dinamo se nije predao bez borbe.

Iako nije imao podršku brojnih navijača na stadionu, Dinamo se na odmoru konsolidirao i u drugi dio susreta krenuo puno odlučnije. Plod bolje igre bio je pogodak Moustaphe Djimeta u 54. minuti. Samo sedam minuta kasnije preokret je kompletirao Pedro Igro, koji je u igru ušao na poluvremenu.

To je bio i rezultat nakon 90 minuta igre, a kako je Ludogorec u prvom susretu slavio s 1-0, utakmica je ušla u produžetke. U prvih deset minuta vidjeli smo vrlo malo nogometa, a onda je Yves Erick Bile u 100. minuti zabio za 2-2. Nominalni domaćini pokušavali su do kraja doći do novog pogotka, ali bezuspješno.

Tako će Rijeka na Rujevici 22. srpnja dočekati Ludogorec, a potom ih sedam dana kasnije čeka uzvrat u Bugarskoj.