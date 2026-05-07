Luis Enrique nakon pobjede: Obrana je bila bolja od napada

Piše Jakov Drobnjak,
Obrana je večeras bila bolja od napada, ali karakter koji smo pokazali protiv momčadi poput Bayerna izuzetno je pozitivan, rekao je trener PSG-a nakon ulaska u novo finale Lige prvaka

Trener PSG-a Luis Enrique nije skrivao oduševljenje nakon što je njegova momčad u polufinalu Lige prvaka izbacila Bayern i osigurala drugo uzastopno finale. Parižani su izdržali ogroman pritisak u Münchenu i sačuvali prednost iz prve, spektakularne utakmice u kojoj su slavili 5-4.

Španjolski stručnjak posebno je pohvalio igru svoje momčadi u uzvratu, istaknuvši kako je pobjedu donijela timska igra i požrtvovnost.

​- Imam sjajne uspomene nakon ovakve utakmice. Odigrali smo susret s puno intenziteta. Obrana je večeras bila bolja od napada, ali karakter koji smo pokazali protiv momčadi poput Bayerna izuzetno je pozitivan. Presretni smo što smo izborili drugo uzastopno finale Lige prvaka - rekao je Enrique pa dodao:

​- Bilo je vrlo intenzivno i jako teško. Bayern igra nogomet na najvišoj razini. Obje momčadi imaju sličan stil, obje vole visoki presing. Zato smo još sretniji zbog ovog uspjeha.

Na kraju je podijelio i emotivnu poruku navijačima.

​- Za dva dana slavim rođendan i jako sam sretan. U finalu smo i želimo našim navijačima pokloniti upravo takav dar.

Iako je u uzvratu hvalio obranu, nakon prve utakmice morao je odgovarati na kritike da su obje momčadi bile otvorene. Tada je bio vrlo izravan.

​- To je život, mišljenja su posvuda. Ako je to sranje od mišljenja, ne morate ga poštovati. Postoje ljudi kojima se sviđa takav nogomet, oni su većina, a ja sam jedan od njih.

