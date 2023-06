Luis Ibanez blizu povratka u hrvatski nogomet, želi u Jarun!

Prošle godine bilo je vrlo blizu. Luis Ibanez bio je na pragu dolaska u Jarun, no nešto je negdje puknulo i transfer je propao. Ovaj put Lucho opet pregovara s Jarunom i kako stvari stoje, mogao bi potpisati za Jarun....

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Argentinac s beogradskim Grafičarom ima ugovor do 30. lipnja, a nakon isteka ugovora rebao bi se pridružit Lekinoj momčadi u pripremama za sljedeću sezonu. Naime, Lucho i čelnici Jaruna su sjeli, pregovarali, no Ibanez ima ugovor s Grafičarom, koji mora odraditi do kraja. Odnosno, ne može potpisati dok mu ne istekne ugovor.

Ibanez je za Dinamo odigrao 162 utakmice i zbog srčanosti i borbenosti bio je jedan od omiljenih igrača. Posebno ga je krasio odličan udarac, na kojeg se nerijetko odvažio i s preko 30 metara. Jedan od najupečatljivijih golova mu je bio na Poljudu, kada je s lijeve strane prebacio golmana Hajduka i zabio za 2-1. Bilo je to u derbiju 2013. godine.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

- Nekoliko dana prije te utakmice su mojim najmilijima provalili u kuću, pa sam taj gol posvetio njima - rekao je Ibanez.

Ibanez se u Hrvatskoj u vjenčao s Mateom Alegić, a ima dvoje djece Thiaga (9) i Mathiasa (6). Lucho se vratio u Zagreb kako bi se sin Thiago ovdje rodio. Danas, Thiago je vrlo talentiran, bio je proglašen igračem turnira i igra za Dinamo, a obožava hrvatsku reprezentaciju. U Dinamu će na ljeto početi igrati i Mathias, pa će prezime Ibanez opet krasiti Dinamov dres.