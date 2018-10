Luka Božić: Hrvatski YouTuber koji je sinoć rasturio Partizan...

Zadar je u petak navečer u beogradskoj Štark Areni priredio pravu senzaciju i slomio Partizan 95-85. Momčad s Višnjika pokazala je sjajan karakter i usred Beograda nanijela Partizanu peti poraz u nizu, a pobjedom prekinula svoj negativan trend od četiri poraza u ABA ligi.

Bila je to prva pobjeda Zadrana u ABA ligi ove sezone zbog koje je trener Partizana Nenad Čanak podnio neopozivu ostavku.

- Jedini sam odgovoran za ovakvu situaciju. Ipak se radi o pet poraza zaredom. Neshvatljivo je i nedopustivo da gubimo 20 razlike od ekipe koja dosad nije pobijedila - rekao je sinoć nakon utakmice.

A Zadar je do velike pobjede nosio 22-godišnji Luka Božić, nisko krilo koje je Partizanu utrpalo 27 koševa uz devet skokova. Rođeni Bjelovarčanin zablistao je najprije u dresu KK Zagreba, koji ga je 2014. godine doveo iz KK Bjelovara.

Mladi Božić pokazivao je veliki potencijal zbog kojeg je dvije sezone kasnije u prosjeku ubacivao 22,2 poena uz 6,8 skokova u hrvatskom prvenstvu. Sjajnim igrama njegovo ime se našlo i na popisu za NBA Draft, no nije izabran u elitnu košarkašku ligu svijeta. Nakon neuspjelog pokušaja odlaska u NBA, Božić je potpisao dvogodišnji ugovor sa Zadrom.

Odbio reprezentaciju

Bio je standardan član mlađih selekcija Hrvatske, a dobrim igrama bio je jedini igrač Zadra koji je dobio poziv u seniorsku nacionalnu vrstu. No, ubrzo je uslijedio šok Stojku Vrankoviću i tadašnjem izborniku Ivici Skelinu. Božić je iz osobnih razloga odbio poziv u reprezentaciju uoči ključnih utakmica s Rumunjskom i Nizozemskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

- Zvao sam ga u subotu popodne, no nije mi se javio. Nazvao me natrag i rekao da će odbiti poziv iz osobnih razloga i da se ne osjeća dobro. U tom trenutku ni sam nisam znao što reći s obzirom na to da je bio jedan od sigurnih igrača - rekao je tada Skelin.

O slučaju se ubrzo oglasio i KK Zadar.

- Luka Božić je obavio razgovor s izbornikom Skelinom i objasnio mu je svoju situaciju. Zatražio je razumijevanje od izbornika, jer su u pitanju privatni problemi. Jasno nam je zanimanje medija za ovaj slučaj, ali vas isto tako molimo za razumijevanje zbog situacije u kojoj se nalazi. Poziv u reprezentaciju je čast za svakog igrača pa tako i za Luku, te je spreman odazvati se svim idućim reprezentativnim akcijama - stiglo je priopćenje njegova kluba.

U slobodno vrijeme - YouTuber

Oni koji ga poznaju, kažu da je Božić uvijek spreman na šalu. A osim košarke, ima i drugu ljubav - YouTube.

U eri kada je digitalizacija postala globalna stvar i kada je platforma poput YouTubea postala vrlo popularna, svatko može otkinuti dio kolača i postati YouTube zvijezda.

Božić ima serijal video uradaka, koje objavljuje na svojem YouTube kanalu pod imenom Mr.Bozic 29.

Njegovi video postali su hit na društvenim mrežama i velika većina košarkaških zaljubljenika odgledala je barem jedan.

Uz videe u kojima razglaba o raznim temama, objavljuje i one na kojima trenira te igra popularnu igru Fortnite.