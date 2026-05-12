Luka Dončić nije osvojio naslov s Dallasom, ali zato je Riječanin Luka! 'Htio bih s njim na kavu'
Volio bih upoznati Dončića, kaže Luka Bukša (24), koji je osvojio s Dallas Wheelchair Mavericksima naslov prvaka SAD-a u košarci u kolicima
Riječanin Luka Bukša (24) ostvario je ono o čemu sanjaju brojni sportaši - s Dallas Wheelchair Mavericksima osvojio je naslov prvaka Sjedinjenih Američkih Država u košarci u kolicima. Dok Dallas u eri Luke Dončića nije dočekao NBA naslov, jedan drugi Luka, riječki sportaš velikog srca i još veće upornosti, donio je trofej u grad kroz najjaču ligu košarke u kolicima na svijetu - NWBA ligu.