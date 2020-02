Luka, evo i Rakete: Bilbao je izbacio Barcu iz četvrtfinala!

Kakva noć u Baskiji! Večeras će se tamo slaviti i veseliti jer u toj španjolskoj pokrajini pala dva najbolja španjolska kluba. Nakon Real Madrida, i Barcelona je izletjela iz četvrtfinala Kupa kralja! Katalonci su izgubili od Athletic Bilbaa 1-0 golom Williamsa u samoj završnici.

Razni potresi pogodili su Kataloniji u prethodnim tjednima, a ovaj poraz im je donio tornado.

Bila je to utakmica u kojoj nije niti smrdjelo, niti mirisalo. Barca je dominirala, ali to nije bilo ništa konkretno. Bilo je to više uzaludno dodavanje bez nekog smisla, koje može samo eventualno koristiti za bolji dojam u statistici. Leo Messi se opet često povlačio prema sredini i pokušao nešto iskreirati jer očito njegove kolege iz srednjeg reda nisu za to sposobne. Imao je nekoliko solo akcija, jednom je poslužio i Fatija, ali mladić nije ovaj put uspio zabiti.

Argentinac je imao ogromnu priliku nekoliko minuta prije kraja, ali mu je Simon izvanredno obranio, a onda je Barcu u 93. minuti dočekao šok. Inaki Williams je zahvatio jednu loptu glavom i poslao ju u mrežu za veliko slavlje svoje momčadi...